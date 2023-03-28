Vertrau mir: Eine Lesereise rund um ein spannendes Grundbedürfnis

Vorsätze einhalten und tun, was man verspricht: Diese einfachen Glaubenssätze begleiten uns seit unseren Kindertagen. Nicht umsonst. Denn sie sind die Grundlage dafür, dass wir uns auf andere verlassen. Das macht uns das Leben leichter. Vertrauen reduziert Komplexität. Es hilft uns, blitzschnell Entscheidungen zu treffen, und anderen Verantwortung zu übertragen. Es sorgt dafür, dass wir uns in einer sozialen Gruppe sicher fühlen, dass wir unsere Meinung frei äußern, uns trauen Fragen zu stellen und Fehler offen zuzugeben. Gelingt es uns, eine solche Atmosphäre in einem Team oder einer Gemeinschaft herzustellen, sprechen wir von Psychologischer Sicherheit.

Was aber brauchen wir, um Vertrauen aufzubauen und zu fördern? Wie gelingt es uns in Zeiten virtueller und hybrider Zusammenarbeit vertrauensvolle persönliche Nähe auch über die Distanz zu schaffen und zu erhalten? Die Ausgabe zeigt unter dem Titel „Vertrauen“, warum das Gefühl für unser Zusammenleben so wichtig ist und wie wir daran arbeiten können. Wie es um das Vertrauen in Wirtschaft und Gesellschaft steht und warum es besonders beim Thema Führung eine entscheidende Rolle spielt. Außerdem bietet das E-Paper eine Einführung in das Konzept der Psychologischen Sicherheit, beschreibt den Weg dorthin und gibt Tipps und Impulse, wie wir diese Reise gestalten.

Über das Magazin

Das NewWork-Magazin der Telekom beleuchtet in mehreren monothematisch ausgerichteten Ausgaben pro Jahr den Wandel der Arbeitswelt. Und sucht die Diskussion mit den Mitarbeitenden zu technologischen, organisatorischen sowie kulturellen Trends und Veränderungen – innerhalb des Unternehmens sowie am externen Berufs- und Arbeitsmarkt. Ein starker Fokus liegt jeweils auf den Auswirkungen und Erfordernissen neuer Technologien, Prozesse und Entwicklungen auf den Menschen.