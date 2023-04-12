Learntec 2023: Bildungs-Partner Telekom ist dabei

Als einer der Vordenker im Bereich digitaler Bildung wird die Telekom ihr umfangreiches Bildungs-Angebot auf einem Messestand präsentieren. Interessierte erfahren aus erster Hand, wie wir mit unserem Magenta Classroom die digitale Transformation in Bildungseinrichtungen forcieren. Premiere: Erstmalig auf der Learntec kann der Magenta Classroom anhand eines interaktiven 3-D Modells erkundet werden – die Gesamtlösung für einen digitalen Lehrbetrieb einfach erklärt. Auf unserem Messestand sind zudem innovative Produkte unserer Partner ausgestellt.

Relution for Education – das einfache, datenschutzkonforme und plattformübergreifende Management von Mobilgeräten in Schulen.

– das einfache, datenschutzkonforme und plattformübergreifende Management von Mobilgeräten in Schulen. Für Sie bringen wir auch individuelle Beratungsangebote zur Umsetzung des DigitalPakts Schule mit an den Stand – gemeinsam mit unseren Partnern Detecon und m2more .

und . Die Initiative Teachtoday der Deutschen Telekom AG, die Kinder und Jugendliche darin fördert, sicher und kompetent im digitalen Raum zu agieren, ist ebenfalls vor Ort.

der Deutschen Telekom AG, die Kinder und Jugendliche darin fördert, sicher und kompetent im digitalen Raum zu agieren, ist ebenfalls vor Ort. Als Apple Authorised Education Specialist präsentieren wir Technologien und Apple Lösungen im Bildungsbereich – von Anwendungen für Lehrkräfte mit leistungsstarken iPads und MacBooks, über pädagogische Fortbildungsinhalte, bis hin zu attraktiven Leasingmodellen.

präsentieren wir Technologien und Apple Lösungen im Bildungsbereich – von Anwendungen für Lehrkräfte mit leistungsstarken iPads und MacBooks, über pädagogische Fortbildungsinhalte, bis hin zu attraktiven Leasingmodellen. Passendes, strapazierfähiges Zubehör für Endgeräte liefert die Firma Deqster .

. Wie sich neues Wissen multisensorisch erfassen lässt, zeigt die VR-Komplettlösung von VIL (Virtuelles Interaktives Lernen).

Digitalisierung ist für Sie mehr als nur ein Schlagwort? Sie wollen die Zukunft des Lehrens und Lernens aktiv mitgestalten? Sichern Sie hier Ihr Ticket für die Learntec in Karlsruhe .