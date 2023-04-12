Learntec 2023: Bildungs-Partner Telekom ist dabei
Europas größte Veranstaltung für digitale Bildung: Die Learntec 2023 findet vom 23. bis 25. Mai auf der Messe Karlsruhe statt. Die Telekom ist mit einem Stand auf der Messe dabei.
Europas größte Veranstaltung für digitale Bildung: Die Learntec 2023 findet vom 23. bis 25. Mai auf der Messe Karlsruhe statt. Die Telekom ist mit einem Stand auf der Messe dabei.
Als einer der Vordenker im Bereich digitaler Bildung wird die Telekom ihr umfangreiches Bildungs-Angebot auf einem Messestand präsentieren. Interessierte erfahren aus erster Hand, wie wir mit unserem Magenta Classroom die digitale Transformation in Bildungseinrichtungen forcieren. Premiere: Erstmalig auf der Learntec kann der Magenta Classroom anhand eines interaktiven 3-D Modells erkundet werden – die Gesamtlösung für einen digitalen Lehrbetrieb einfach erklärt. Auf unserem Messestand sind zudem innovative Produkte unserer Partner ausgestellt.
Digitalisierung ist für Sie mehr als nur ein Schlagwort? Sie wollen die Zukunft des Lehrens und Lernens aktiv mitgestalten? Sichern Sie hier Ihr Ticket für die Learntec in Karlsruhe .