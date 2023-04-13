MagentaSport startet „Reaction Show“ mit den Gurk-Brüdern zum Top-Spiel der 3. Liga

Am Freitag wird die erfolgreiche Zusammenarbeit zum Topspiel in der 3. Liga, 1. FC Saarbrücken gegen Dynamo Dresden, fortgesetzt. Die „Reaction Show“ wird live auf dem TikTok-Kanal von MagentaSport gezeigt, Marcel und Pascal Gurk starten ab 18.45 Uhr mit Sebastian Mai (MSV Duisburg, ehemals Dresden), Sascha Mockenhaupt (Kapitän Wehen Wiesbaden). Die Influencer Felix Casa und Conan Furlong sind im Studio.

Der Erfolg bei der Fußball WM hat gezeigt, dass der innovative Ansatz der Reaction Show in der jüngeren Zielgruppe sehr gut funktioniert. Deshalb setzt die Telekom bei MagentaSport-Highlights ab sofort regelmäßig auf das erfolgreiche Format als starkes Second Screen-Angebot.

Das Freitagabend-Topspiel der 3. Liga läuft bereits ab 18.30 Uhr live bei MagentaSport, Thomas Wagner moderiert, Christian Straßburger kommentiert das Aufsftiegsduell.

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