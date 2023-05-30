Erfolgreicher Test: Telekom erprobt Technologie von VeriQloud für Quantennetze im Großstadtbereich

Im Gegensatz zur Standard-Quantenschlüsselverteilung, die nur Punkt-zu-Punkt erfolgt, ist Qline Multi-User-fähig und ermöglicht den Schlüsselaustausch zwischen allen Knoten des Netzwerks. Qline verwendet Standard-Telekommunikationsmodulatoren, um auf mehrere Knoten zu skalieren. Das ist kostengünstiger und sicherer als Quantenschlüssel-Verteilungsnetzwerke.

Das erfolgreiche Experiment demonstriert das Potenzial von Quantenkommunikationsnetzwerken, sich in der gleichen Größenordnung wie klassische Netzwerke auszudehnen und hochsichere und zuverlässige Kommunikationskanäle für sensible Daten bereitzustellen. Dies hat wichtige Auswirkungen auf eine Vielzahl von Branchen, darunter Finanzen, Gesundheitswesen und nationale Sicherheit.

"Dieses Experiment ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Quantenkommunikation. Es hat eine innovative Lösung für ein wichtiges Problem von Quantennetzwerken gezeigt: die Verbindung der letzten Meile zu den Endnutzern", sagt Marc Geitz, Innovation Architect bei den Telekom Innovation Laboratories. „Wir freuen uns, mit VeriQloud an diesem Projekt zusammenzuarbeiten und die zukünftigen Entwicklungen von VeriQloud zu unterstützen."

"Wir schätzen die Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom, um Qline als Lösung für das Last-Mile-Problem von Quantennetzwerken zu validieren", sagte Marc Kaplan, CEO von VeriQloud. " Unsere Quantenverschlüsselungstechnologie hat das Potenzial, neue Anwendungsfälle zu adressieren und den Nutzerpool von Quantenkommunikationsnetzwerken zu erweitern."

VeriQloud und die Telekom planen, ihre Partnerschaft fortzusetzen und in Zukunft weitere Anwendungen der Quantenkommunikationstechnologie zu erforschen. Diese Zusammenarbeit findet im Rahmen eines großen Vorstoßes europäischer Institutionen zur Entwicklung einer kontinentalen Quantenkommunikationsinfrastruktur statt.

Weitere Informationen zu VeriQloud und Qline finden Sie unter www.veriqloud.com .