FIFA Fairplay Guide: 10 Grundsätze für ein faires Spiel

Im Rahmen der „Gegen Hass im Netz”-Initiative haben sich Esportler*innen, Content Creator*innen und interessierte Gamer*innen über unfaires Verhalten beim FIFA Spielen, eigene Erfahrungen und ihre Wünsche für die Zukunft des Gamings ausgetauscht. Mit dabei waren neben dem amtierenden EA-Sports-FIFA-Weltmeister Umut Gültekin auch Tim Latka, rblz_ebru, NikLugi, FaroooYT, TimoX, Minusmacher31, Furkyplayz, NiklasNeo und WOB_Fabio. Aus den drei Livestreams ist der FIFA Fairplay Guide entstanden – der erste spielbezogene Verhaltensguide, der von der Community entwickelt wurde. In kompakter Form enthält er alle wichtigen Regeln für Fairness und Sportsgeist in dem beliebten PC- und Konsolenspiel. Dabei geht es nicht nur um das strategische Vorgehen im Game, sondern auch um den Umgang mit Hate Speech und Beleidigungen grundsätzlich im Netz.

„Der FIFA Fairplay Guide spricht alle Themen an, welche die gesamte Community regelmäßig beschäftigen. Als Esportler*innen und Content Creator können wir jüngere Spieler*innen für das Thema sensibilisieren und ihnen wichtige Tipps und Verhaltensregeln für die Zukunft mitgeben”, so der zweifache Deutsche Meister in FIFA TimoX .

Verkürzt lauten die zehn FIFA-Fairplay-Leitlinien:

1. Ich respektiere die Spielregeln

2. Ich respektiere Gegner*innen, Mitspieler*innen, Publisher und Zuschauer*innen

3. Ich spiele fair

4. Ich lebe Integrität und Werte in FIFA

5. Ich behandle alle Spieler*innen gleich

6. Ich verurteile jene, die versuchen, unserer Community zu schaden

7. Ich akzeptiere Hassrede nicht

8. Ich erkenne die Golden Goal Regel an

9. Ich spiele, um zu gewinnen

10. Ich nutze Counterspeech

Wer die Regeln des FIFA Fairplay Guides unterstützen möchte, kann den Guide auf der Seite der esports player foundation downloaden und sich unter dem Hashtag #FIFAFairplayGuide auf Social Media dazu bekennen. Die Streams findet ihr zum Nachschauen auf Twitch .

„Ein respektvolles Miteinander ist nicht nur bei FIFA wichtig.”

Für Content Creator NikLugi ist besonders der letzte Punkt des Guides wichtig: „Wenn man Grenzüberschreitungen beobachtet, muss man den Mut aufbringen, das zu melden”, sagte er im dritten Stream. Wer sich beim FIFA-Spielen für andere einsetzt und ein faires Miteinander fördert, tut dies auch eher im echten Leben. Content Creator für SK Gaming Tim_Latka fasste am Ende des letzten Streams zusammen: „Die Regeln betreffen nicht nur FIFA. Es ist auch für uns als Gesellschaft wichtig, dass wir respektvoll miteinander umgehen.”

Aus diesem Grund engagiert sich auch die Deutsche Telekom für mehr Fairness im Rahmen der “Gegen Hass im Netz”-Initiative. Marike Mehlmann-Tripp, die das Cluster Social Engagement im Bereich Group Corporate Responsibility der Telekom leitet, sagt: „Wir sind lautstark gegen Hass und toxisches Verhalten im Netz – auch in der Gaming-Welt. Wir wollen dazu beitragen, dass die Gaming-Welt ein sicheres und positives Umfeld bietet, in dem Werte wie Respekt und Fairplay verankert sind.” Jörg Adami, Geschäftsführer der esports player foundation, pflichtet ihr bei: „Betrüger*innen und Spieler*innen, die für eine schlechte Stimmung sorgen, zerstören den Spaß am Spiel. Mit dem #FIFAFairplayGuide setzen wir ein positives Zeichen für die gesamte Branche.“

