MagentaTV: Barrierefreies Programm zu den Special Olympics World Games

Die Deutsche Telekom unterstützt als Premiumpartner der Special Olympics World Games Berlin 2023 die Weltspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung vom 17. bis 25. Juni. Neben der Bereitstellung von Telekommunikationsleistungen beinhaltet das Engagement der Telekom auch die Mitwirkung in der deutschen Medien-Allianz zur Übertragung der Special Olympics World Games. Die Sendestrecke bei MagentaTV startet bereits über zwei Wochen vor Start der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung und umfasst neben der Berichterstattung aus Berlin auch mehrere Inhalte im Vorfeld der Weltspiele.

MagentaTV Original: Eigene Dokumentation zu den Special Olympics World Games

Die eigens für die Weltspiele produzierte Dokumentation „Jetzt! Wir! Special Olympics in Berlin“ feiert ihre Premiere bei Mage ntaTV am Sonntag, 04. Juni um 19:00 Uhr auf dem hauseigenen Sender #dabeiTV und beleuchtet gemeinsam mit Célia Šašić (DFB-Vizepräsidentin für Diversität und Vielfalt), Andreas Mies (zweimaliger French-Open-Sieger im Tennis-Doppel) und MagentaTV-Moderator Johannes B. Kerner verschiedene Athlet*innen aus den Sportarten Fußball, Tennis und Feldhockey auf dem Weg zu den Weltspielen in Berlin. Für das MagentaTV Original wurden in den vergangenen Wochen unter anderem die Fußballerinnen der Special Olympics Deutschland aus Mönchengladbach besucht. Im Anschluss an die Erstausstrahlung ist die Dokumentation auf Abruf in der MagentaTV Megathek, in der #dabeiTV Mediathek sowie auf dem YouTube-Kanal von MagentaTV verfügbar – jeweils komplett barrierefrei. Neben der Dokumentation portraitiert MagentaTV im Vorfeld der Weltspiele zudem Athlet*innen aus den drei Sportarten Judo (01. Juni), Segeln (08. Juni) und Handball (15. Juni). Die Erstausstrahlungen finden ebenfalls auf #dabeiTV statt, jeweils um 21:15 Uhr.

Während der Weltspiele zeigt MagentaTV täglich eine dreiminütige Highlight-Zusammenfassung, die zur Prime Time um ca. 20 Uhr auf #dabeiTV ausgestrahlt wird und anschließend bei MagentaTV und auf YouTube auf Abruf zur Verfügung steht.

Komplette Barrierefreiheit bei allen Inhalten zu den Weltspielen

Als einziger Partner in der deutschen Medienallianz wird die Deutsche Telekom die Inhalte zu den Special Olympics World Games Berlin 2023 komplett barrierefrei zur Verfügung stellen. Das betrifft sowohl die Dokumentation „Jetzt! Wir! Special Olympics in Berlin“ als auch die drei Portraits und die täglichen Highlight-Zusammenfassungen. Bei MagentaTV sowie auf dem gleichnamigen YouTube-Kanal wird es die Inhalte zu den Weltspielen mit Untertiteln, mit Audiodeskription sowie in Deutscher Gebärdensprache geben.

Special Olympics World Games 2023 bei MagentaTV auf #dabeiTV

Donnerstag, 1. Juni, 21:15 Uhr: Being a Special Olympics Athlete: Viktoriya & Oliver (Judo)

Sonntag, 4. Juni, 19:00 Uhr: Dokumentation „Jetzt! Wir! Special Olympics in Berlin“

Donnerstag, 8. Juni, 21:15 Uhr: Being a Special Olympics Athlete: Phil-Mattis (Segeln)

Donnerstag, 15. Juni, 21:15: Being a Special Olympics Athlete: Riccardo (Handball)

Täglich vom 18. bis 25. Juni, 20:00 Uhr: Highlight-Zusammenfassung

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