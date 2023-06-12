Digitaltag 2023: Digitalisierung - Entdecken. Verstehen.

Der Digitaltag bietet eine Plattform, um verschiedenste Aspekte der Digitalisierung zu betrachten. Ins Leben gerufen vom Bitkom, einem Verband mit mehr als 2.700 Unternehmen aus der digitalen Wirtschaft. Er setzt sich für die Digitalisierung von Wirtschaft, Gesellschaft und Verwaltung ein.

Der Aktionstag soll die Digitalisierung mit zahlreichen Formaten erklären und erlebbar machen. Chancen und Herausforderungen werden aufgezeigt sowie ein breiter gesellschaftlicher Dialog angestoßen. Auch kontroverse Debatten erhalten einen Raum.

Der Digitaltag selbst wird getragen von der Initiative „Digital für alle“. Das ist ein vom Bitkom initiiertes Bündnis von mehr als 25 Organisationen aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Wohlfahrt und öffentliche Hand. Das erklärte Ziel: die Förderung der digitalen Teilhabe. Alle Menschen in Deutschland sollen in die Lage versetzt werden, sich selbstbewusst und selbstbestimmt in der digitalen Welt zu bewegen.

Die Telekom steht für digitale Teilhabe. Sie macht sich für mehr Medienkompetenz in allen Altersgruppen stark - und das schon seit vielen Jahren. Daher beteiligen wir uns rund um den Digitaltag 2023 mit verschiedenen Formaten und Inhalten.

Seid aktiv dabei und diskutiert mit!

Hier eine Übersicht über die Angebote und Workshops der Telekom

Wann Titel Inhalt Link/Anmeldung 12.06.2023 10-11 Uhr How do I? Arduino AG ab 8. Klasse Wolltest Du immer schon mal wissen, wie die Fernbedienung vom Fernseher, die Zutrittskontrolle zu einem Gebäude oder die Kontrolleinheit in einem Raumschiff funktionierten? Du kannst Schritt für Schritt deine eigenen Projekte verwirklichen, angefangen bei einfachen LED-Leuchten über Ultraschall [...] bis hin zu automatisierten Steuerungen.

– so lädt Uwe, ein Softwareentwickler bei der Telekom zu einer neuen Arduino AG an einer Schule in die Kinder ab der 8. Klasse ein. Wie genau er das organisiert hat, erfahrt Ihr in dieser Session. https://digitaltag.eu/aktion/how-do-i-arduino-ag-ab-8-klasse 13.06.2023 11-12 Uhr How do I? Programmieren in der Kita Erst lesen und rechnen lernen, dann vielleicht programmieren? Das war gestern!

Erfahre hier, wie man schon in der Kita die Kinder an das Programmieren heranführt. Steffi und Milagros teilen ihre Erfahrungen aus der Praxis, was genau ihr Ansatz ist und wie sie es umsetzen.

https://digitaltag.eu/aktion/how-do-i-programmieren-in-der-kita 13.06.2023 13-14 Uhr How do I? Calliope Kurs in der Grundschule Schon in der Grundschule ist es wichtig, dass Kinder erste Programmierkenntnisse erwerben, da digitale Fähigkeiten heutzutage immer wichtiger werden. Calliope ist dabei besonders gut geeignet, da dieser Minicomputer speziell für diesen Zweck entwickelt wurde.

Euch erwarten Erfahrungen aus der Praxis und wertvolle Tipps https://digitaltag.eu/aktion/how-do-i-calliope-programmierkurs-in-grundschule 13.06.2023 14-15 Uhr How do I? Scratch-Workshop mit Kindern "Hey, hast Du Lust ein eigenes Spiel zu programmieren?" "JAAA! Das geht?"

Und Ob! und zwar ganz ohne Vorkenntnisse ab ca. 5. Klasse können die Kinder mit Scratch nach diesem Workshop von Marlen ein eigenes Fangspiel entwickeln. Wie es geht, erfahrt Ihr in dieser Session. https://digitaltag.eu/aktion/how-do-i-scratch-workshop-mit-kinder 13.06.2023

16-17 Uhr How do I? Elternabend "Erstes Handy für Dein Kind" "Mama, Papa! Kann ich auch ein Handy haben?"

Die Entscheidung, wann und wie man einem Kind ein eigenes Handy gibt, ist eine wichtige und manchmal herausfordernde Aufgabe. Fakt ist, die Smart-Geräte sind aus unserem Alltag (auch bei den Kindern) nicht mehr wegzudenken. Wie wäre es, wenn wir als Eltern einander bei diesem Thema unterstützen und die Informationen teilen, z.B. auf einem Elternabend?

Erfahrt hier, wie jeder es organisieren kann. https://digitaltag.eu/aktion/how-do-i-elternabend-erstes-handy-fuer-dein-kind 14.06.2023 10-11 Uhr How do I? Calliope Workshop Wetterstation Um die Kinder spielerisch an das Thema Programmieren heranzuführen und die Einfachheit des Einstiegs zu zeigen, eignet sich ein Workshop mit Bezug auf Praxis besonders gut. Ganz ohne Vorkenntnisse lässt sich Schritt für Schritt gemeinsam mit Kindern eine eigene Wetterstation programmieren. Diese soll am Ende nicht nur die Temperatur anzeigen, sondern auch konkrete Angaben zur Niederschlagsmenge machen können. Wie so ein Workshop geht, erfahrt Ihr in dieser Session. https://digitaltag.eu/aktion/how-do-i-calliope-workshop-wetterstation 14.06.2023 14-15 Uhr How do I? ChatGPT ist Teil unseres Lebens Wir probieren zusammen aus, wie verlockend einfach die Erzeugung von Bildern, Videos, Musik und Texten mit den neuen Technologien DALL-E, Mubert, ChatGPT ist.

Wir sprechen darüber, wie diese Technologien unseren Umgang mit Wissen und Medien beeinflussen werden und welche Möglichkeiten und Gefahren dabei auftauchen. https://digitaltag.eu/aktion/how-do-i-chatgpt-ist-teil-unseres-lebens 14.06.2023 15-16 Uhr How Do I? Goals you can reach through social media The world we live in is increasingly digital. Every day, millions of people interact online, sharing and consuming content. In this context, social media becomes a powerful tool, a global stage where we can share our ideas, our work, and the causes we care about. In this session you can learn how to harness the power of one such platform, LinkedIn, to promote (y)our project. 15.06.2023

16:00-17:00 Uhr

Online-Workshop zu Hass im Netz Hass im Netz ist leider weit verbreitet – doch jede:r Einzelne kann sich für mehr Respekt im Netz einsetzen und zusammen eine Gemeinschaft gegen den Hass bilden. Das möchten die Deutsche Telekom und JUUUPORT e.V. in diesem Online-Workshop zeigen. https://digitaltag.eu/aktion/online-workshop-zu-hass-im-netz 16.06.2023 09:00-10:00 Uhr Charta der Digitalen Vernetzung Mit Digitalisierung Komplexität annehmen und managen. https://digitaltag.eu/aktion/mit-digitalisierung-komplexitaet-annehmen-und-managen 16.06.2023

10.15-10.30 Uhr

Die Senioren-Akademie für digitale Teilhabe: Mit Empathie und Kompetenz in die digitale Welt In einer Live-Schalte aus dem Hamburger Flagship Store berichtet die Deutsche Telekom von ihren Workshops mit interessierten Seniorinnen und Senioren, die in die digitale Welt tiefer eintauchen wollen und über ihr Verständnis von digitaler Verantwortung. https://digitaltag.eu/aktion/die-senioren-akademie-fuer-digitale-teilhabe-mit-empathie-und-kompetenz-in-die-digitale-welt 16.06.2023 10:30-11:00 Uhr Virtueller Hausbesuch in der Klinik - Ein digitaler Ansatz zur patientenzentrierten Therapie In einer Präsentation wollen wir unsere digitale Lösung zur Verbesserung der Patientenversorgung in Rehakliniken vorstellen und erläutern und erzählen, wie wir bei der Entwicklung und Erprobung des digitalen Prototyps in der Rehaklinik vorgegangen sind. Es sollen mögliche weitere Anwendungsszenarios und aktuelle Herausforderungen in der praktischen Anwendung diskutiert werden. https://digitaltag.eu/aktion/virtueller-hausbesuch-in-der-klinik-ein-digitaler-ansatz-zur-patientenzentrierten-therapie 16.06.2023 11:00-12:00 Uhr Healthcare goes Metaverse: zu Besuch im virtuellen Krankenhaus Werden Avatare krank? – Nicht wirklich, aber die virtuellen Möglichkeiten des Metaversums sind auch im Gesundheitssektor sehr willkommen. Krankenhauspersonal kann Laufwege, den Umgang mit medizinischem Gerät und Behandlungsmethoden lernen, Ärztinnen und Ärzten erschließen sich neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit und auch Patienten können wertvolle Einblicke in die „black box `Krankenhaus`“ erhalten. Schauen wir uns das doch einmal gemeinsam an! https://digitaltag.eu/aktion/healthcare-goes-metaverse-zu-besuch-im-virtuellen-krankenhaus 16.06.2023 11:00-12:00 Uhr Barrierefreie Dokumente –Dokumente in MS Word inklusiv gestalten Wir alle erstellen jeden Tag Dokumente für Kolleg*innen oder Kund*innen, in Vereinen oder Bildungseinrichtungen. – Oft sind diese Dokumente jedoch nicht für alle zugänglich. In der Session des Telekom MMS Kompetenzzentrum für digitale Barrierefreiheit und Software-Ergonomie zeigen wir, wie mit Word möglichst inklusive barrierefreie Dokumente erstellt werden können. Wir gucken uns an welche Funktionen dabei unterstützen, um die Inhalte für Screenreader lesbar zu machen, oder auch für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen. https://digitaltag.eu/aktion/barrierefreie-dokumente-dokumente-mit-ms-word-inklusiv-gestalten 16.06.2023

15:00-16:00 Uhr Teachtoday Online-Workshop: KI for All Gemeinsam mit den Teilnehmenden und unserem Experten wird in einem interaktiven Workshop untersucht, wie KI-Systeme funktionieren und wie man sie sinnvoll nutzen kann, um Potenziale und Risiken besser einschätzen zu können. https://digitaltag.eu/aktion/teachtoday-workshop-ki-for-all 16.06.2023

18:00-19:30 Uhr

Online-Workshop: „Hass im Netz” für Community Moderation Der Partner der Deutschen Telekom ichbinhier e.V. stärkt in diesem Workshop all jene, die sich in ihrem Wirken für unsere Demokratie stark machen. Sei es als Influencer*innen, Akivist*innen, Social Media Moderator*innen oder gemeinnützige Initiativen. https://digitaltag.eu/aktion/toolkit-hass-im-netz-fuer-community-moderation 16.06.2023 Besichtigung Fernsehtürme in Frankfurt am Main und Dresden Turmbesichtigungen: Die Deutsche Funkturm verlost auf ihren Kanälen auf Instagram und Facebook Technikführungen auf dem Europaturm in Frankfurt und dem Dresdner Fernsehturm. Frankfurt : https://digitaltag.eu/aktion/technikfuehrung-europaturm

Dresden : https://digitaltag.eu/aktion/technikfuehrung-dresdner-fernsehturm



Alle Aktivitäten rund um den Digitaltag 2023 findet Ihr auf einer interaktive Aktionslandkarte unter www.digitaltag.eu .