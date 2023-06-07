Fußballer unter sich: Pascal Gurk meets Special Olympics Deutschland

Die Weltspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung stehen vor der Tür, die Vorbereitungen der Mannschaften laufen auf Hochtouren. So auch beim Männer-Fußballteam der Special Olympics Deutschland, das sein Trainingspensum seit Jahresbeginn erhöht hat und unter anderem auf dem Campus von Adidas trainiert. Influencer und Content Creator Pascal Gurk (u. a. regelmäßig im Einsatz für MagentaSport) hat die deutsche Auswahl in Herzogenaurach besucht, um mit dem Team im Rahmen einer Trainingseinheit über die anstehenden Weltspiele zu sprechen.

„Das ist wie eine Weltmeisterschaft“

Die Bedeutung der Weltspiele ist enorm. Über 7.000 Athlet*innen aus rund 190 Nationen reisen nach Berlin, um miteinander in 26 Sportarten anzutreten. „Das ist wie eine Weltmeisterschaft!“, betont auch Vincent Grüneberg, der für die deutsche Fußball-Auswahl an den Special Olympics World Games teilnehmen wird. Anders als im klassischen Fußball wird bei den Special Olympics im „7-A-Side“-Modus gespielt: Es gibt pro Team eine*n Torhüter*in sowie sechs Feldspieler*innen, der Platz hat Kleinfeld-Größe und die beiden Halbzeiten dauern jeweils 15 Minuten. Das Wichtigste ist aber, dass alle #dabei sein können: „Ich merke, wie alle selbstbewusster werden, weil sie sich wertgeschätzt fühlen und das ist genau das, was wir eigentlich wollen.“, so einer der Trainer Michael Kürten.

Für die Fußballwettbewerbe ab dem 18. Juni auf dem Maifeld im Olympiapark Berlin mit knapp 500 Athlet*innen sowie 129 Unified-Partner*innen – im Unified Sports treten Personen mit und ohne geistige Behinderung gemeinsam an – hat sich das Team um Vincent Grüneberg viel vorgenommen: „Wir wollen zeigen, dass wir die Besten sind!“

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