3. Liga komplett live bei MagentaSport: Mehr Service, mehr Konferenz, neue Sendezeiten.

Gestartet wird die Saison 2023/24 mit einem Traditionsduell zweier Klubs, die zuletzt um den Klassenerhalt bangen mussten: Hallescher FC gegen RW Essen, ab 18.30 Uhr live mit allen Infos zum Rundenauftakt. Am Samstag, 5.August, folgen gleich 2 Top-Partien! Vom Spiel TSV 1860 München gegen Waldhof Mannheim und 5 weiteren Begegnungen wird schon ab 13.30 Uhr in der MagentaSport-Konferenz der 3. Liga berichtet. Im Anschluss folgt diesmal ab 16 Uhr der nächste Hit: Favorit Dynamo Dresden gegen Absteiger Arminia Bielefeld.

Das Samstagnachmittag-Spiel mit der Regelstartzeit um 16.15 Uhr ist neu, ebenso wie der Ausbau der Sendezeit in der Konferenz. Dritte Neuerung: die Sendezeiten der 3 Sonntagspartien ab 13.15 Uhr, 16.15 Uhr und 19.15 Uhr, jeweils mit allen Infos zum aktuellen Spieltag und aus den Stadien.

Aufsteiger und Ex-Bundesligist Ulm startet den Sonntag am 6. August gegen die in der Vorsaison knapp gescheiterten Saarbrücker, die am 22.Juli ab 14.45 Uhr den Fußball-Sommer bei MagentaSport mit dem Jubiläumsspiel gegen Borussia Mönchengladbach eröffnen.

Attraktiv ist auch das Testspiel des 1. FC Köln 2 Wochen später: am Samstag, 5. August, empfängt der Elfte der letzten Bundesliga-Saison den französischen Pokalfinalisten FC Nantes. MagentaSport überträgt ab 17.45 Uhr.

Mit Christina Rann, Tobias Wahnschaffe sowie Oliver Forster wurde das On-Air-Team in der 3. Liga zudem verstärkt. Sebastian Schuppan, Ex-Profi u.a. in Dresden und Bielefeld, stößt zum Experten-Team.

Fußball live bei MagentaSport:

Jubiläumsspiel Samstag, 22. Juli 2023

Ab 14.45 Uhr: 1. FC Saarbrücken – Borussia Mönchengladbach

Testspiel Samstag, 05. August 2023

Ab 17.45 Uhr: 1. FC Köln – FC Nantes

Der 1. Spieltag in der 3. Liga, Saison 2023/24 – komplett live bei MagentaSport

Freitag, 04. August 2023

Ab 18.30 Uhr: Hallescher FC – RW Essen

Samstag, 05. August 2023

Ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr als Einzelspiel abrufbar: TSV 1860 München – Waldhof Mannheim, VfB Lübeck – SV Sandhausen, Jahn Regensburg – SpVgg. Unterhaching, Preußen Münster – BVB II

Ab 15.30 Uhr:

Dynamo Dresden – Arminia Bielefeld

Sonntag, 06. August 2023

Ab 13.15 Uhr: SSV Ulm – 1. FC Saarbrücken

Ab 16.15 Uhr: Erzgebirge Aue – FC Ingolstadt

Ab 19.15 Uhr: SC Freiburg II – MSV Duisburg