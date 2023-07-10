Deutsche Telekom: Jeder sechste Geschäftswagen fährt bereits elektrisch
Die Deutsche Telekom zieht ein positives Zwischenfazit ihrer neuen Dienstwagen-Richtlinie. Seit Januar 2023 sind bei Neubestellungen von Geschäftswagen ausschließlich vollelektrische Fahrzeuge zugelassen. Dadurch hat sich der Anteil der E-Autos bei den Geschäftswagen in Deutschland auf rund 18 Prozent erhöht. Sukzessive wird der Konzern die 100-Prozent-Quote erreichen. Die Geschäftskundensparte T-Systems hatte bereits Anfang 2022 begonnen, ihre Firmenfahrzeugflotte auf E-Antrieb umzustellen. Stand heute hat die Telekom MobilitySolutions rund 35 E-Modelle im Angebot. Mit Blick auf die Nachhaltigkeit wurde zudem die Laufzeit von drei auf vier Jahre verlängert.