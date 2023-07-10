Deutsche Telekom: Jeder sechste Geschäftswagen fährt bereits elektrisch

Die Antriebswende funktioniert aber nicht ohne passende Infrastruktur. Dazu wird die Zahl der Ladesäulen erhöht. Ende des Jahres wird es an rund 200 Standorten über 1.300 Ladesäulen geben.

Olga Nevska, Geschäftsführerin der Telekom MobilitySolutions: „Wir nehmen unsere Verantwortung als Arbeitgeber sehr ernst und arbeiten seit Jahren daran, unseren Mitarbeitenden eine nachhaltige und bedarfsgerechte Mobilität anzubieten. Dabei spielt der Umstieg vom Verbrennungs- auf den Elektromotor eine zentrale Rolle. Gleichzeitig entwickeln wir attraktive Angebote, die den Pendelverkehr auf unseren Straßen reduzieren und einen komfortablen Umstieg auf öffentliche, geteilte Mobilitätsformen ermöglichen werden.“

Für Beschäftigte, die zusätzlich oder ganz auf Zweiräder umsteigen wollen, stellt die Deutsche Telekom zudem ein attraktives Gehaltsumwandlungsmodell für Fahrräder und eBikes zur Verfügung. Bereits 10.000 Fahrräder wurden inzwischen von den Mitarbeitenden bestellt.

Die Telekom MobilitySolutions unterstützt seit Jahren die Klimaziele des Konzerns durch die Diversifizierung des Mobilitätsangebotes. Dazu gehören der Aufbau eines attraktiven E-Portfolios ebenso wie die Integration neuer und ressourcenschonender Mikromobilitätsformen. Dabei bietet sie auch einen Shuttle-Service oder Car Sharing für die Mitarbeitenden an. Aktuell ist die Einführung einer digitalen Plattform in Vorbereitung, die Verkehrsträger aller Art miteinander vernetzt.