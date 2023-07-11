Podcast-Empfehlungen für den Urlaub

Alptraum im Urlaub: Handy weg oder gehackt

Jeden Tag werden hunderte Handys geklaut oder gehackt. Was für ein Schreck, wenn es einen selbst erwischt. Wir sagen Euch, welche Erste-Hilfe-Maßnahmen in so einem Fall wichtig sind. (08:09 min)

https://telekomnetz-der-podcast.podigee.io/104-episode-99

Sommer, Sonne, Sonderversorgung: Von Wacken bis Waldbrand

Wenn´s wirklich brenzlig wird, dann sind unsere Mädels und Jungs von der Telekom-Sonderversorgung im Einsatz. Sie sorgen für Mobilfunk- und Festnetzversorgung, wenn das normale Netz ausgefallen ist oder einfach nicht mehr ausreicht. (09:56 min)

https://telekomnetz-der-podcast.podigee.io/106-episode-101

Tierisch spannend: Ungewöhnliche Geschichten aus dem Telekom Netz

Ihr glaubt, Telekom und Technik sind langweilig? Überhaupt nicht, denn bei der Telekom geht’s schon mal tierisch ab! Ob Insekten, Reptilien oder Vögel – unser Netz ist auch in der Tierwelt ziemlich beliebt. (06:54 min)

https://telekomnetz-der-podcast.podigee.io/154-episode-148

Wenn der Mobilfunkmast keinen Platz findet

Das altbekannte Mobilfunk-Grauen: Funklöcher. Sie zu schließen, kann ziemlich lange dauern. Wie zum Beispiel in Gentingen, einem idyllischen Ort an der deutsch-luxemburgischen Grenze. Dort mussten wir lange darum kämpfen, ein Funkloch schließen zu dürfen. (05:38 min)

https://telekomnetz-der-podcast.podigee.io/143-episode-137

Die fünf außergewöhnlichsten Mobilfunkstandorte

Was haben die Burg Eltz, Schloss Neuschwanstein, die Insel Helgoland und der Brocken im Harz gemeinsam? Klar, das sind alles Touristenmagnete und beliebte Ausflugsziele. Es sind aber auch Mobilfunkstandorte – und zwar ganz außergewöhnliche. (10:09 min)

https://telekomnetz-der-podcast.podigee.io/105-episode-100

Die große Telekom Netz Podcast Geräusche-Challenge

Jeden Tag baut die Telekom in Stadt und Land Glasfaser. Ganz geräuschlos läuft das natürlich nicht ab. Wir haben die typischen Netzausbau-Geräusche für Euch gesammelt. Und jetzt die spannende Frage: Wer kennt die wichtigsten Ausbau-Sounds? Reinhören und mitmachen! (18:29 min)

https://telekomnetz-der-podcast.podigee.io/95-episode-90

Ratgeber: Glasfaser-Hausanschluss

Schnelles Internet hat für uns heute einen vergleichbar hohen Stellenwert wie Strom und Wasser. Doch wie bekommen wir einen Glasfaser-Hausanschluss, sodass Daten in Gigabit-Geschwindigkeit durchs Heimnetzwerk sausen? (05:29 min)

https://telekomnetz-der-podcast.podigee.io/66-episode-61

Sind die Mobilfunkpreise in Deutschland fair?

Oft kommt der Vorwurf, Mobilfunknutzung in Deutschland sei viel zu teuer. Eine Studie des Digitalverbands Bitkom belegt das Gegenteil. Deutschland liegt im Vergleich mit anderen Industrienationen weltweit preislich im Mittelfeld. Warum das Preis-Leistungs-Verhältnis hierzulande insgesamt stimmig ist, erklärt uns Bitkom-Präsident Achim Berg. (10:43 min)

https://telekomnetz-der-podcast.podigee.io/112-episode-107

Mobilfunk in Tunneln: Von der Dunkelheit ins Licht

Ihr glaubt, Mobilfunk kommt immer von hohen Antennen? Nein. Für euch gehen wir auch in den Untergrund und ins Dunkle. Nämlich immer dann, wenn wir Mobilfunk in Bahn- und Straßentunnel bringen. (04:13 min)

https://telekomnetz-der-podcast.podigee.io/152-episode-146

Handyrecycling: Dein altes Handy kann noch was

Alle zwei Jahre ein neues Handy – und was passiert dann mit den Altgeräten? Raus damit aus den Schubläden und dann sind Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft auch beim Handyrecycling möglich.

(08:35 min)

https://telekomnetz-der-podcast.podigee.io/133-episode-127