Stromsparen: Der beste Kartentrick der Telekom

Standby-Technik in den grauen Kästen am Straßenrand

Markus Schaper leitet eines der Energiesparprojekte bei der Telekom. Er kümmert sich mit der „Squad xDSL“ um die Vorbereitung der Abschaltung von Kupfernetzen. Sie werden im Zuge des immer schnelleren Glasfaserausbaus nach und nach überflüssig. Dabei haben die Technikerinnen und Techniker eine spannende Einsparmöglichkeit in den grauen Netzverteilern oder Multifunktionsgehäusen gefunden, die in Deutschland überall am Straßenrand stehen. „Da steckt die Technik drin“, erklärt Markus Schaper. „Und in diesen Kästen gibt es Elemente, die nennen sich Linecards.“ An diese großen Netzwerkkarten ist jeder einzelne Kunde mit seiner Leitung angeschlossen. Diese Karten versetzt die Telekom jetzt, wann immer es möglich ist, in den Standby-Modus. Den kennt jeder vom Fernseher oder von der Spielkonsole. Die Hardware „schläft“ dann praktisch und verbraucht weniger Strom. Das klappt auch im Telekom-Netz. Die kleine Maßnahme bedeutet über ganz Deutschland gerechnet große Einsparungen.

Der Bedarf für Kupferanschlüsse sinkt

In jedem der etwa 177.000 Netzverteiler der Deutschen Telekom stecken rechnerisch gut vier solcher Linecards. Bundesweit sind es rund 750.000 Stück. Weil diese Karten für klassische Kupferanschlüsse ausgelegt sind, reduziert sich der Bedarf zunehmend. Das führt dazu, dass immer weniger der Anschlüsse (oder Ports) auf solch einer Karte belegt sind. Das ist wie bei einem alten Haus mit 30 Wohnungen, in dem nur noch 15 Menschen wohnen.

Experte Markus Schaper erklärt es so: „Wir haben einen FTTH-Ausbau mit dem Wechsel zu Glasfaser. Der Kunde nimmt dabei sein Telekom-Produkt praktisch von Kupfer mit – und hat jetzt einen neuen Glasfaseranschluss. Und schon ist wieder ein Port auf dieser Kupferkarte leer.“ Dafür sorgt nicht nur der Wechsel zu FTTH (Fiber to the Home), also zu Gigabit-schnellen Glasfaserleitungen, die ohne Kupferstrecke bis in die Häuser und Wohnungen der Kunden führen – sondern auch ganz simple Faktoren wie beispielsweise Umzüge.

So funktioniert der clevere Kartentrick

Wenn die Linecard immer leerer wird, so Markus Schaper, „führt das dazu, dass wir Kunden haben, die dann auf so einer Karte gefühlt allein sind“. Aus der Linecard wird quasi eine Alleincard. „Und jetzt sagen wir im nächsten Schritt, wie können wir so etwas intelligent angehen, und diese Kunden störungsfrei auf eine andere Karte im selben Gebiet umschalten?“

Wenn also nur noch ganz wenige Telekom-Kunden an so eine Karte angeschlossen sind, ziehen sie praktisch auf eine andere Linecard mit mehr Nutzern um. Ihre bisherige Karte kann dann, wenn sie endgültig „leer“ ist, in den energiesparenden Standby-Modus versetzt werden. Diese sogenannte „Defragmentierung“ kann man sich vorstellen wie das alte Haus, in dem die verbleibenden 15 Bewohner in nebeneinander liegende Wohnungen ziehen, um damit weniger Heizenergie zu verbrauchen.

Das bedeutet die Umschaltung für den Kunden

Sobald eine Linecard kaum mehr belegt ist, sieht die Telekom das automatisch in ihrem digitalen Inventarsystem. Wenn der Kunde dann „umgesteckt“ wird, merkt er davon praktisch gar nichts, so Spezialist Schaper: „Er hat dabei überhaupt keine Beeinträchtigungen in seiner Bandbreite. Das, was er vorher hatte, bekommt er nach dem Umschalten wieder.“ Es ist weder zuhause neue Hardware noch eine Umstellung am Internetanschluss erforderlich.

Einzige minimale Auswirkung des „Kartentricks“ für den Nutzer, so Markus Schaper: „Durch das Umschalten von einer Karte auf die andere habe ich eine Unterbrechung. Die ist so gering, dass es um weniger als eine Minute geht, bis sich das Gerät einmal synchronisiert und wieder neu verbindet.“ Ganz wichtig dabei: Auch in FTTH-Ausbaugebieten ist niemand gezwungen, von Kupfer auf Glasfaser zu wechseln. Und Telekom-Kunden können auch weiterhin einen klassischen Kupferanschluss neu bekommen.

So groß ist die Ersparnis

Experte Schaper kann genau beziffern, wie viel Strom die kleine Maßnahme dank großem Grips einspart: „Wenn wir die Karten jetzt durch unsere Optimierung anders auslasten und in den Standby-Modus versetzen, wollen wir dieses Jahr 20.000 Linecards abschalten. Das ergibt eine Ersparnis von 8,3 GWh Strom im Jahr.“ Was sich mit diesen 8,3 Millionen kWh anfangen lässt, beschreibt Markus Schaper ganz sportlich so: „Das sind rund 27 Millionen Akku-Ladungen für E-Bikes.“ Bei den Umschaltungen werden sogar die Anfahrten der Servicetechniker optimiert, damit sie so wenig wie möglich mit dem Auto durch die Gegend fahren und CO2 in die Luft blasen.

Glasfaser ist gut für die Umwelt

Warum die „Schlaf-Karten“ nicht gleich komplett ausgebaut werden, begründet der Telekom-Energiesparer so: „Die Karten bleiben im Gerät, weil wir vielleicht wieder einen Kundenzuwachs bekommen, oder weil ein Neubaugebiet entsteht.“ Zudem gibt es gesetzliche Vorgaben und Umweltaspekte. Erst, wenn all diese Dinge geregelt sind, kann die Telekom die Karten wirklich abschalten und aus den Verteilerkästen nehmen. Dass sie bei einem FTTH-Anschluss nicht mehr erforderlich sind und keinen Strom mehr verbrauchen, zeigt im Übrigen: Glasfaser ist nicht nur gut fürs Internet-Tempo, sondern auch für die Umwelt.

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