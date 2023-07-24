Telekom auf dem Sieger-Treppchen bei der „connect professional“- Leserwahl im B2B Markt 2023

Connect professional hat die Ergebnisse seiner jährlichen „products of the year“ Leserwahl bekanntgegeben. Connect professional ist die branchenübergreifende Fachzeitschrift mit Fakten, Hintergründen und Trends in der Telekommunikation und IT (ITK).

In einem Zeitraum von mehreren Wochen hat die Leserschaft der connect professional über die besten ITK-Produkte und -Lösungen im Bereich der Business-Kommunikation abgestimmt. Die Abstimmung weist auf herausragende Produkte und Dienstleistungen und auf wegweisende Innovationen im B2B-Markt.

Die Deutsche Telekom steht dieses Jahr in fünf Kategorien auf dem Siegertreppchen:

Details zu den Gewinnern finden Sie hier auf der Connect Professional Webseite.

Bei der diesjährigen Wahl wurden knapp 35.000 Stimmen in 19 Kategorien über sieben Branchen in Deutschland und in Österreich abgegeben. Die Abstimmung berücksichtigte dabei verschiedene Marktsegmente im B2B-Markt - von kleinen Unternehmen bis zu Großunternehmen. Die entsprechenden Details zu den Branchen und Segmenten finden Sie hier .