Basketball WM komplett live bei MagentaSport

Starke Vorbereitung, hohe Ziele, aber jetzt zählt allein der Auftakt der deutschen Nationalmannschaft bei der Basketball WM 2023: am Freitag gegen Japan, schon ab 13 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport. Das deutsche Auftaktspiel wird auch als „Reaction Show“ auf TikTok angeboten. Pascal und Marcel Gurk starten ihre interaktive Show um 13.50 Uhr mit C-Bas und Nelson Weidemann, selbst schon Nationalspieler. Die Zuschauer können mitreden und das Spiel live verfolgen.

Der Auftakt zur WM erfolgt am Freitag bereits ab 9.45 Uhr u.a. mit dem Duell der beiden deutschen Gruppengegner Finnland gegen Australien. Deutschland pielt gegen Australien am Sonntag (ab 9.30 Uhr live) und gegen Finnland am Dienstag (ab 8.30 Uhr live). Um sich für die nächste Runde zu qualifizieren, muss Deutschland wenigstens Gruppenzweiter werden. Die 1. Gruppenphase läuft bis 30. August, am 31. August gibt‘s die Platzierungsspiele 17 bis 32, ab 1. bis 3. September läuft die 2. Gruppenphase. Die „Final-Phase“ beginnt ab 5. September.

So viel Service und LIVE wie noch nie – die ganze WM bei MagentaSport

Neben den 92 Live-Spielen werden die Zuschauer mit Analysen, News und einer umfangreichen Vorortberichterstattung versorgt. Heißt bei deutschen Spielen: eine Stunde Vorlauf, also ab 13 Uhr läuft die Einstimmung auf Japan. Schwerpunkt an den Tagen, wenn Deutschland spielfrei ist: die USA und weitere WM-Titelanwärter wie Spanien. Jan Lüdecke und Alex Schlüter moderieren im neuen Studio, Ireti Amojo verstärkt das Experten-Team. Experte Per Günther und Reporter Benni Zander berichten täglich zunächst aus Japan vom deutschen Team, ihr „WM-Tagebuch“ wird auch bunte WM-Stories enthalten. MagentaSport zeigt alle 92 Spiele der Basketball-WM in Indonesien, Japan und auf den Philippinen live - die deutschen Spiele kostenfrei. Das Programmangebot umfasst über 200 Live-Stunden.

Basketball WM deutsche Gruppenphase

25. August, ab 13.00 Uhr: Deutschland-Japan

27. August, ab 09.30 Uhr: Australien-Deutschland

29. August, ab 08.30 Uhr: Deutschland-Finnland