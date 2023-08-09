Magenta Blossom: Millionen Blumen bringen T zum Blühen

Natur- und Artenschutz mit moderner Kommunikationstechnik

Mit einer Patenschaft unterstützt die Telekom ein Naturschutzprojekt des Landwirtschaftsbetriebs ARIWA GbR. Dieser stellt seine Ackerflächen rund 30 Kilometer von Bonn zur Verfügung. Für die Umsetzung ist das Start-up GEOXIP zuständig. Durch deren hochpräzise Aussaat (VectorSeed-High-Tech) mit Hilfe von GPS und Datentransfer über das Mobilfunknetz entstehen Blühinseln. 21,7 Millionen Wildblumen und Kräuter wachsen so inmitten von 3,25 Millionen Zuckerrüben. Dieses Nebeneinander von Ackerbau und neuem Lebensraum fördert die Artenvielfalt und die Bodenqualität. Die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf und die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen begleiten das Projekt wissenschaftlich.

Ausflugsziel: Lehrpfad rund um Biodiversität und moderne Landwirtschaft

Mehr als 50 verschiedene heimische Blumen und Wildkräuter wachsen auf dem Feld. Ein Lehrpfad vermittelt Hintergrundwissen rund um das Projekt und macht Magenta Blossom zu einem interessanten Ausflugsziel. Verschiedene Routen führen über ca. 1,5 bis 3,6 Kilometer lange Strecken durch die Blühinseln. Tafeln am Wegrand erklären dabei unterschiedliche Themenschwerpunkte. Um den Ausflug perfekt zu machen, laden Bänke zum Verweilen ein und bieten Platz für ein Picknick mitten in der Natur.

Weitere Informationen

Parkplätze vor Ort vorhanden (siehe P1 auf Anfahrtsskizze)

Anfahrt mit dem Auto: Anfahrtsskizze

Anfahrt mit dem ÖPNV oder Fahrrad: Anfahrtsskizze

Blütenlehrpfad für individuelle Spaziergänge oder Schulausflüge Kleine Route um das T-Logo: ca. 1,5 km, Dauer ca. 30 Minuten; Start von P4 Mittlere Route um den Schriftzug “#GreenMagenta“: ca. 2 km, Dauer ca. 1 Stunde; Start von P1 Große Route um die kompletten Blühinseln: ca. 3,6 km, Dauer ca. 1,5 Stunden; Start von P1 oder P4

Der Besuch des Ausflugsziels inkl. Gang über den Lehrpfad ist noch bis ca. Ende Oktober 2023 möglich.

Für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen ist der Lehrpfad nur bedingt geeignet. Ein barrierefreier Zugang ist nicht vorhanden.

Eigens eingerichtete Webcams zeigen tagesaktuell den Blütenstand an: www.magenta-blossom.de

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