MagentaSport Cup 2023 mit Top EuroLeague Klubs

MagentaSport überträgt live und kostenlos. Beim MagentaSport Cup im BMW-Park München stehen mit dem FC Bayern Basketball, Alba Berlin, Virtus Segafredo Bologna und Roter Stern Belgrad internationale Top-Vereine auf dem Parkett. Das Preseason-Turnier gilt als Top-Vorbereitung für die EuroLeague, in der alle 4 Teilnehmer des Cups vertreten sind.

MagentaSport zeigt alle Spiele der Turkish Airlines EuroLeague inklusive der Konferenz live und in HD. Die Spiele mit deutscher Beteiligung gibt es exklusiv nur bei MagentaSport. Jeden Spieltag außerdem eine Partie kostenlos für alle.

Der MagentaSport Cup 2023 wird im Modus zwei Mal Halbfinale, Spiel um Platz 3 und Finale ausgetragen. Im ersten Halbfinale trifft Roter Stern am Samstag (ab 16.30 Uhr live bei MagentaSport) auf die Berliner. Die zweite Partie bestreitet der FCBB gegen den 16-maligen italienischen Meister Virtus um Spaniens Erfolgscoach Sergio Scariolo (ab 19.30 Uhr). Das Spiel um Platz 3 findet am Sonntag ab 14.30 Uhr statt, das Finale ab 17.30 Uhr. Tickets für den BMW Park können über Online-Shop des FC Bayern Basketball erworben werden.

Weitere Infos zum MagentaSport Cup: magentasport.de/aktion/magentasport-cup