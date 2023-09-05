Die Kraft der Achtsamkeit

Das Selbstverständnis der Telekom ist die Grundlage für das Miteinander im Unternehmen. Wohlbefinden und Fürsorge stehen dabei für unsere Beschäftigten mit im Vordergrund. „Achtsamkeit wirkt positiv auf alle: Mitarbeitende, Führungskräfte und Unternehmen. Mitarbeitende können lernen, besser mit Stress umzugehen und ihre mentale Gesundheit zu fördern“, betont Birgit Bohle, Vorständin Personal und Recht. „Führungskräfte, die achtsam agieren, führen mit mehr Empathie und kommunizieren klarer. Sie reagieren flexibler auf Veränderungen und sind empfänglicher für diverse Perspektiven. Ich bin fest davon überzeugt: Nur wenn Du selbst glücklich bist und achtsam mit Dir umgehst, kannst Du auch eine gute Führungskraft sein. Und für das Unternehmen insgesamt bedeutet das eine gesteigerte Produktivität und eine gesunde, vertrauensvolle Kultur. Also letztendlich ein Gewinn für alle Beteiligten.“

Gelebte Achtsamkeit für seelische Gesundheit

Für die Telekom ist die Praxis der Achtsamkeit eine kraftvolle Ressource. Gestärkte und achtsame Mitarbeitende haben eine positive Auswirkung auf unseren Geschäftserfolg. Daher können die Beschäftigten verschiedene Angebote wahrnehmen: Resilienz, Selbstführung, Bewegung, Ernährung, achtsames Führen, Meditation oder Atemübungen.

Seelische Gesundheit hat einen starken Einfluss auf unsere Leistungsfähigkeit und Lebensqualität. Sie ist sehr vielschichtig. Um im Sinne der Weltgesundheitsorganisation von seelischer Gesundheit sprechen zu können, bedarf es psychischen Wohlbefindens. Die Fähigkeit, mit Emotionen umgehen zu können, sich von Krisen oder belastenden Ereignissen erholen zu können, soziale Beziehungen zu führen oder auch, in seinem Leben einen Sinn zu sehen und persönliche Ziele und Werte zu haben und zu verfolgen, ist die Grundlage einer gefestigten seelischen Verfassung. Achtsamkeit kann in vielfacher Weise einen positiven Beitrag leisten.

Viele Mitarbeitende der Telekom finden Achtsamkeit so wichtig, dass sie sich in der Community „Mindfulness Pioneers“ zusammenfinden. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, Achtsamkeit in der Telekom zu verankern. Ihr erworbenes Wissen rund um Achtsamkeit bringen sie ins Unternehmen ein – von Mitarbeitenden für Mitarbeitende.

Mentale Balance durch Achtsamkeit

Achtsamkeit ist ein wichtiger Baustein für eine gesunde mentale Balance. Wie funktioniert das?

Stressreduktion: Achtsamkeit ermöglicht es, den Fokus auf den gegenwärtigen Moment zu lenken und sich weniger von belastenden Gedanken über die Vergangenheit oder Zukunft stressen zu lassen. Emotionale Regulation: Indem man Achtsamkeit übt, lernt man, Emotionen bewusst wahrzunehmen, ohne von ihnen überwältigt zu werden. Dies unterstützt eine gesunde Verarbeitung von Gefühlen. Reduzierte Angst und Depression: Achtsamkeit kann helfen, negative Gedankenspiralen zu unterbrechen und dadurch Angst und Depression zu verringern. Selbstakzeptanz: Durch achtsame Selbstbeobachtung entwickelt man ein besseres Verständnis für sich selbst und kann mit mehr Mitgefühl auf eigene Schwächen reagieren. Beziehungen: Achtsamkeit fördert Präsenz und Empathie im Umgang mit anderen, was zu tieferen und erfüllenderen zwischenmenschlichen Beziehungen führen kann. Konzentration und Klarheit: Regelmäßige Achtsamkeitspraxis kann die Konzentrationsfähigkeit steigern und den Geist klarer machen. Mentale Klarheit und Kreativität resultieren daraus. Führungskompetenz: Führungskräfte, die Achtsamkeit praktizieren, können bessere Kommunikatoren und empathischere Führungspersönlichkeiten werden. Sie sind eher in der Lage, ihre Mitarbeiter zu unterstützen und zu fördern.

Darum ist die Förderung der seelischen Gesundheit für die Telekom wichtig

Die Telekom hat den strategischen Anspruch, das führende, digitale Telekommunikationsunternehmen zu sein. Der Fokus auf die seelische Gesundheit unserer Mitarbeitenden hilft uns, den erfolgreichen Weg der vergangenen Jahre fortzuführen. Wie geht das?

Mitarbeitende mit guter seelischer Gesundheit sind in der Regel produktiver, engagierter und motivierter. Sie können sich besser auf ihre Aufgaben konzentrieren und effektiver arbeiten. Mentale Klarheit sowie Kreativität gehen oft Hand in Hand. Mitarbeitende, die achtsam sind und ihre seelische Gesundheit pflegen, können neue Ideen und innovative Lösungsansätze entwickeln. Eine positive Arbeitsumgebung kann zu einer höheren Zufriedenheit sowie Bindung der Beschäftigten führen. Das Risiko von stressbedingten und anderen psychischen Erkrankungen wird verringert. Das wiederum führt zu weniger Fehlzeiten. Gleichzeitig können die Gesundheitskosten im Unternehmen sinken.

Fazit: Unternehmen, die die seelische Gesundheit ihrer Beschäftigten fördern, schaffen eine positivere Unternehmenskultur. Gezielte Angebote zur Prävention und Kuration seelischer Belastungen und Erkrankungen leisten einen wichtigen Beitrag zu einer gesunden und wirksamen Belegschaft. Langfristig steigert sich das Wohlbefinden der Mitarbeitenden und kann sich positiv auf den Geschäftserfolg auswirken.