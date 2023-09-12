Mit Sicherheit erfolgreich

Ohne Konzept für den Schutz von IT und OT gibt es keine erfolgreiche Digitalisierung. So viel ist sicher. Das Lagebild wandelt sich seit einem Jahrzehnt ständig. Und zwar nicht nur was die Zahl der Bedrohungen angeht, die stetig steigt. Auch auf dem Gebiet der Security gibt es Trends. Aber für die Wirtschaft, oder sagen wir besser für uns alle ist es besser, wenn diese nie zu Megatrends werden. Das sagt einer der es wissen muss. Deutsche Telekom Security CEO Thomas Tschersich, zugleich Sicherheitschef des Konzerns:

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Thomas Tschersich und sein Team haben ihren Schwerpunkt bei der Digital X in Köln am 20. und 21. September im Mediapark 7 und 6. Und überall dort, wo es sich um Sicherheit in der Digitalisierung dreht.