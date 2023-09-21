Tonnenschwere Großbagger an ihren Einsatzorten zu warten ist schwierig und oft gefährlich. Die Wartungsteams von Komatsu, einer der größten Baumaschinenhersteller der Welt, nutzen VR in ihren Schulungen. Sie üben praxisnahe Trainingsszenarien am virtuellen Großbagger ganz ohne Unfallgefahr. Dafür wurde in Zusammenarbeit mit der Telekom eine App für VR-Trainings und 3D-Anwendungen auf einer VR-Plattform entwickelt. Die virtuelle Schulung nimmt weniger Zeit in Anspruch als die bisherige theoretische Ausbildung an realen Komatsu-Geräten. Und man kann aus dem Homeoffice teilnehmen. Virtuelle Schulungen verringern die Ausfallzeiten der echten Bagger und senken die Kosten.

Mit VR lässt sich das Lackieren von Fahrzeugteilen simulieren. Besucher*innen der Digital X tauchen in einen virtuellen Lackierraum ein. Sie erlernen die handwerklichen Fähigkeiten und besprühen mit einer Lackierpistole den Kotflügel. Die VR-Brille meldet sich bei falschen Handgriffen oder zu viel aufgetragener Farbe. Keine Angst vor Farbspritzern auf Kleidung oder Boden - für den Lackiervorgang wird kein Tropfen Farbe benötigt.

VR bietet neben der interaktiven Lernumgebung viele Vorteile im Bildungsbereich. Mit Hilfe von Avataren sammeln Lernende realitätsnahe Erfahrungen. Zudem üben sie komplexe Aufgaben in einer sicheren Umgebung. Studien zeigen, dass der Lernerfolg um bis zu 20 Prozent gesteigert werden kann. Das Speichern von Wissen verbessert sich um ganze 75 Prozent.

Wenn Spaß auf Technik trifft, dann ist VR nicht weit!

Welche Erfahrungen habt ihr mit Virtual Reality gemacht?