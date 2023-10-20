Digitale Bildung vorantreiben – Die richtigen Schülergeräte anschaffen
Für das Lernen, Leben und Arbeiten in einer zunehmend digitalisierten Welt werden die richtigen Arbeitsgeräte benötigt. Die 1:1-Ausstattung mit Schüler-Endgeräten ist nicht nur empfehlenswert, sondern die Grundvoraussetzung für die Umsetzung zeitgemäßer Lernformen wie erforschendes und multimediales Lernen. Aber nicht jedes Gerät ist geeignet. Hilfestellung beim Durchblick durch das Dickicht aus Anforderungen, Kompetenzen und Geräten bietet ein neuer Leitfaden für Schulen und Schulträger. Den stellt das Bündnis für Bildung e.V. nun vor.