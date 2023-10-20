Digitale Bildung vorantreiben – Die richtigen Schülergeräte anschaffen

Vor dem Hintergrund des DigitalPakts Schule, der in erster Linie die Finanzierung digitaler Netzwerkinfrastrukturen unterstützt, sind auch die mobilen Endgeräte für Schüler/innen wichtig, die sie in der Schule nutzen.

Internationale Studien belegen, dass eine 1:1-Ausstattung, also die Bereitstellung eines individuellen Geräts pro Lernendem, für die Entwicklung essenzieller Zukunfts- und Medienkompetenzen am meisten bringt. Die große Bedeutung der digitalen Medienkompetenz wird dabei sowohl in den Bildungszielen des Strategiepapiers "Bildung in der digitalen Welt" der Kultusministerkonferenz (KMK) als auch im DigitalPakt selbst hervorgehoben.

Um den unterschiedlichen digitalen Voraussetzungen an Schulen gerecht zu werden, hat das Bündnis für Bildung e.V. in Zusammenarbeit mit Experten aus Wirtschaft, Kommunen und Schulträgern und mit Unterstützung der Deutschen Telekom AG einen praxisnahen Leitfaden entwickelt. Die Arbeitsgruppe „Schülergeräte“ des Bündnis für Bildung e.V. bietet mit diesem Leitfaden ein Nachschlagewerk für die Praxis, das Transformationsprozesse erleichtert.

