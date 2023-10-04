Kreislaufwirtschaft für IT-Hardware: Gemeinsam mit AfB für grüne und soziale Verantwortung

Um die Lebensdauer der gebrauchten Unternehmensnotebooks und weiterer IT-Hardware von Mitarbeitenden zu verlängern, eine verantwortungsvolle Entsorgung und Recycling sicherzustellen, arbeiten wir mit Recyclern und Refurbishern zusammen. Einer unserer Partner hierfür ist AfB, Europas größtes gemeinnütziges IT-Unternehmen.

Gemeinsam für die Kreislaufwirtschaft

AfB nimmt gebrauchte IT-Hardware von Unternehmen entgegen, die nach einem zertifizierten Datenlöschungsprozess für die Wiederverwendung vorbereitet wird.

Dabei schließt AfB den ESG-Kreis: Die Zusammenarbeit mit AfB verlängert den Lebenszyklus von Produkten, schont natürliche Ressourcen und reduziert Emissionen. Die Geräte gelangen direkt zur Kundschaft. Als gemeinnütziges Unternehmen hat AfB sich außerdem in besonderem Maße der sozialen Verantwortung verschrieben. Diese setzt AfB unter anderem durch die Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderungen um. Auch in Sachen Transparenz ist AfB vorbildlich und kommuniziert seine Arbeitsergebnisse klar und deutlich.

Zusammenarbeit schont Ressourcen und fördert Inklusion

Die Zusammenarbeit mit AfB leistet einen wesentlichen Beitrag zur Ressourcenschonung: Das Engagement der Deutschen Telekom finanzierte im vergangenen Jahr 2022 bei AfB 20 Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen und sparte mehr als 1.983.000 kg CO2, 896.000 kg Rohstoffe, 7.760.00 kWh Energie und 12.400.000 Liter Wasser.