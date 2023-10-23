NieWiederIstJetzt

Die Deutsche Telekom stellt sich gegen jede Form von Hass und Antisemitismus. Sie bitten alle, gemeinsam mit ihr den jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in unserem Land solidarisch zur Seite zu stehen. Für Judenhass darf kein Platz sein. „Nie wieder!“ ist die Verpflichtung jedes Einzelnen.

In der Anzeigen-Aktion rufen Unternehmen dazu auf, sich solidarisch an die Seite von Juden und Jüdinnen in Deutschland zu stellen. Über 100 Unternehmen unterstützen die Initiative, von Dax-Konzernen bis zu Mittelständlern. So hat die Telekom zudem über ihre digitalen Kanäle reichweitenstark auf die Aktion hingewiesen. Das Engagement bringt diesem wichtigen Anliegen weitere Aufmerksamkeit.

Die Initiative konzentriert sich in dieser politisch aufgeheizten Situation bewusst auf eine Erklärung. Sie beschränkt sich auf das, was wir alle derzeit tun können: Wir können durch eine klare Unterstützung unserer jüdischen Mitbürger*innen dazu beitragen, dass Judenhass und Antisemitismus in Deutschland keine Chance haben. Es geht nicht darum, eine Position im Nahostkonflikt einzunehmen. Es ist vielmehr die Verantwortung jedes Einzelnen, im Alltag dem Hass gegen jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürgern entgegenzutreten.

Die Telekom steht für Toleranz und Offenheit und für das, was Menschen, Gesellschaften und Kulturen verbindet. Das Unternehmen hat sich öffentlich und transparent durch Ihren Code of Conduct und ihre Diversity Policy verpflichtet, sowohl direkte als auch indirekte Diskriminierung in keiner Form zu dulden, ob politisch, religiös oder gesellschaftlich motiviert, ob aufgrund von Herkunft, Nationalität, gesellschaftlichem Status oder Hautfarbe. Sie duldet kein unethisches und unmoralisches Verhalten, keine Form von Belästigung, Beleidigung, Verunglimpfung oder Hetze und selbstverständlich nicht die Verletzung der Würde und Rechte anderer.