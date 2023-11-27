Doppelter Datenbonus zur Weihnachtszeit.

Im Dezember verdoppelt die Telekom den Datenbonus. Diesen hatte das Unternehmen eingeführt, um die Mobilfunkkundinnen und -kunden für ihre Treue zu belohnen. Die Höhe des Bonus ist individuell und richtet sich nach der Dauer des Vertragsverhältnisses. Ganz nach dem Motto: „Je länger dabei, umso höher der Bonus“ wächst das zusätzliche Datenvolumen mit jedem Jahr. Den Datenbonus erhalten alle, die einen MagentaMobil Vertrag der aktuellen Tarifgeneration nutzen und solche, die in diese wechseln. Gleiches gilt für PlusKarten sowie für Young-, Prepaid- und Business Mobil Tarife.

Ab dem 1. Dezember steht der Weihnachtsbonus in der MeinMagenta App bereit und kann eigenständig aktiviert werden. Nutzende der Business Mobil Tarife buchen den Datenbonus kostenfrei unter pass.telekom.de. Nicht genutztes Datenvolumen verfällt am 31. Dezember.