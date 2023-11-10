Freie Routerwahl auch bei Glasfaseranschluss

Es können aber auch Geräte anderer Hersteller genutzt werden. Die Zugangsdaten stellen wir unseren Kunden und Kundinnen bei Bedarf immer zur Verfügung. Wir legen zudem stets die Spezifikation unserer Schnittstellen offen, wenn Router von Mitbewerbern an unserem Netz genutzt werden. Aus Sicht der Telekom stellt die Vielzahl der im Markt verfügbaren Router sicher, dass es einen diskriminierungsfreien Zugang zu unserem Netz gibt. Mehr zum Thema Router hier: www.telekom.de/netz/glasfaseranschluss

Für die Telekom gibt es daher auch keine technische Notwendigkeit für eine geänderte Neudefinition des so genannten Netzabschlusspunktes am Glasfasernetz. Dies wird derzeit über eine Anhörung der Bundesnetzagentur geprüft. Die Telekom teilt damit nicht die Ansicht der Verbände und der dort vertretenen Wettbewerber, dass es einen Routerzwang bei Privatkunden geben sollte. Die Telekom steht daher weiterhin für Wahlmöglichkeiten der Kundinnen und Kunden und für Wettbewerb.

