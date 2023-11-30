Wir haben euch ganz schön was auf die Ohren gegeben

Neben Plätzchen, Kerzenschein und Glühwein haben mittlerweile auch die Rückblicke eines bekannten Audio-Streaming-Dienstes zum Jahresende Tradition. Der sogenannte Spotify Wrapped bildet einen bunten Strauß persönlicher Hörvorlieben. Dabei werden die Lieder und Podcasts angezeigt, die sich die Nutzer*innen im vergangenen Jahr am häufigsten angehört haben. Und die Zahlen für die Telekom Podcasts können sich wieder einmal sehen lassen.

Podcasts in 20 verschiedenen Ländern gestreamt

Ganz gleich ob "Digitalisierung.Einfach.Machen", "Meet the CXO", der "Netz Podcast", das HR-Talkformat "Frohes Schaffen, Neues Schaffen" oder die True-Crime-Fälle vom "Digital Crime" – alle Podcasts können sich über eine Vielzahl neuer Follower*innen freuen. Teilweise hat sich die Anzahl der Hörer*innen sogar verdoppelt. Die Formate werden in bis zu 20 Ländern weltweit gestreamt. Auch der dieses Jahr ganz frisch an den Start gegangene Podcast “EXPLAINED“: Menschliche Sichten auf KI kann mit tollen Zahlen aufwarten.

Insgesamt haben unsere Hörer*innen sage und schreibe 1133 Minuten Content gelauscht. Das entspricht fast 19 Stunden! Während dabei normalerweise eine Retentionrate, also eine "Durchhörrate" von 60 Prozent ein absoluter Top-Wert darstellt, bleiben unsere Fans sogar noch öfter bis zum Ende dran. Sie liegt bei über 70 Prozent. Dabei überzeugen die Inhalte auch die Fachwelt. So waren sowohl der Digital Crime als auch der Netz Podcast für den PR Report Award 2023 nominiert.

Viele Podcasts auf dem Telekom Hub

Was Spotify und Apple Music für die Podcastwelt „draußen“ ist, ist der Podcast-Hub übrigens für die Telekomwelt. Hier bieten wir den Podcasts des gesamten Unternehmens eine zentrale Heimat. Egal ob Mitarbeitende, Geschäftskunden oder einfach interessierte Hörer und Hörerinnen– auf dem Telekom Podcast-Hub wird jeder fündig.

