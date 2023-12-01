Byte Christmas – der Telekom Netz Adventskalender

Morgen, Kinder, wird’s was geben – und zwar superschnelle Glasfaseranschlüsse. Und übermorgen auch. Die Telekom baut das Netz fürs schnelle Internet überall in Deutschland mit Höchsttempo weiter aus. Jetzt im Advent verraten wir, wie das überhaupt funktioniert. Der Telekom Netz Adventskalender zeigt jeden Tag ein Mini-Video, das mit spannenden Details erklärt, wie die Daten aus dem weltweiten Netz nach Hause ins Wohnzimmer fließen.

Das ist so interessant und kurzweilig, dass man die Glasfaser am liebsten mit dem einen oder anderen Weihnachtslied feiern würde. Also zum Beispiel „Schneller die Daten nie fließen“, „Stille Nacht, eilige Nacht“, „Byte Christmas“ oder „Vom Boden tief, da komm ich her“. Aber, versprochen, wir singen nicht – und bleiben trotzdem „Alle Jahre Leader“ in Sachen Glasfaser.

Mehr zum Thema erfahrt ihr hier:

Öffnet jeden Tag ein Türchen. Alle Videos findet ihr in unserer Adventskalender Playlist auf Youtube.

Zum Netz Adventskalender auf YouTube



