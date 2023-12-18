MagentaSport Event-Advent mit kostenlosen Top-Spielen und viel Livesport über die Feiertage

MagentaSport schenkt allen Fußball-Fans 4 Tage vor Heiligabend ein Topspiel: Arminia Bielefeld gegen Dynamo Dresden wird am 20. Dezember ab 18.30 Uhr zum Jahresabschluss der 3. Liga kostenlos für alle gezeigt. Darüber hinaus stehen eine ganze Reihe attraktiver Highlights im Programm, denn auch zwischen Weihnachten und Neujahr wird in der Turkish Airlines EuroLeague, im BKT EuroCup und in der PENNY DEL umfangreicher Livesport geboten. Die U20-WM mit kostenlosen Spielen des deutschen Eishockey-Nachwuchses rundet den MagentaSport Event-Advent ab. Neu in der EuroLeague: zu Beginn des Jahres 2024 liefert das erfolgreiche Duo Per Günther und Benni Zander bei den Topspielen FC Barcelona gegen Real Madrid (Mittwoch, 3. Januar, ab 20.45 Uhr live und kostenlos) sowie am Donnerstag, 4. Januar, beim Belgrad-Derby Roter Stern gegen Partizan Hintergrund-Stories, Unterhaltsames und Live-Schalten auf allen MagentaSport-Kanälen. Ein besonderer Road-Trip zu den Top-Plätzen im internationalen Basketball.

Kostenlos: Arminia Bielefeld - Dynamo Dresden am 20. Dezember

Als vorweihnachtlichen Präsent gibt es am 20. Dezember Uhr live, kostenlos und extra ausführlich bei MagentaSport die Begegnung Arminia Bielefeld gegen Dynamo Dresden. Beide Teams haben das Ziel: Aufstieg. Zumindest Dynamo ist als Zweiter auf Kurs, die Arminen suchen noch nach Stabilität. Christian Straßburger kommentiert das Traditionsduell von der Bielefelder Alm, Thomas Wagner moderiert und nimmt mit dem Experten Martin Lanig die Analysen vor.

Der 20. Spieltag am 19. und 20. Dezember beschließt in der 3. Liga die erste Saisonhälfte und das Jahr 2023. Allen MagentaSport-Kunden wird am Dienstag und Mittwoch jeweils schon ab 18.30 Uhr die Konferenz angeboten. Alexander Klich übernimmt am Mittwoch die Moderation, Christian Straßburger am Dienstag. Experte im Konferenz-Studio ist jeweils Steven Ruprecht. Alle Partien sind auch einzeln abrufbar – bis auf Bielefeld gegen Dresden startet die Live-Berichterstattung ab 18.45 Uhr.

Saisonauftakt 2024 der 3. Liga ist am 19. Januar. MagentaSport zeigt alle 380 Partien der 3. Liga live und in der Konferenz, 312 Spiele werden ausschließlich bei MagentaSport übertragen.

Komplette DEL-Spieltage zwischen dem 23. und 30. Dezember: rund 80 Live-Stunden

Frohe Weihnachten mit der PENNY DEL und rund 80 Live-Stunden! Für die 14 Klubs steht am 23., am 26., am 28. und am 30. Dezember gleich vier komplette Spieltage im packenden Jahresfinale an. Darunter das Derby Kölner Haie gegen Düsseldorfer EG am 28. Dezember – spannend, weil die Haie zuletzt bei der DEG mit 1:7 baden gingen. Auch der Sinkflug der Mannheimer Adler bleibt spannend: schon allein die Partie gegen Köln am 30. Dezember und der Jahresauftakt am 2.Januar beim Meister München wird ein Kraftakt, um überhaupt noch eine Chance auf die Playoff-Plätze zu haben.

MagentaSport bietet das größte Eishockey Live-Angebot in Deutschland mit allen Spielen der deutschen Eishockey Liga PENNY DEL inklusive der Playoffs - insgesamt mehr als 400 Spiele. Plus:

U20-WM ab 27. Dezember mit kostenlosen deutschen Spielen live bei MagentaSport

Zusätzlich hat MagentaSport vom 27. Dezember bis 5. Januar die U20-WM in Schweden im Programm. In den Gruppen-Spielen trifft der deutsche Eishockey-Nachwuchs auf Finnland (27.12. ab 14.30 Uhr), Schweden (28.12. ab 19.30 Uhr), Lettland (30.12., ab 19.30 Uhr) und Kanada (31.12. ab 19.30 Uhr). Alle deutschen Spiele und alle Spiele der K.O. Runde der Eishockey U20 WM gibt es live und exklusiv bei MagentaSport. Die deutschen Spiele werden kostenlos für alle angeboten. Die Partie gegen Schweden wird zudem in die DEL-Konferenz eingebaut. Als Experte bei der U20 WM fungiert Kai Hospelt, Christoph Stadtler und Christoph Fetzer kommentieren.

Kostenlos: FC Bayern empfängt am 28. Dezember Valencia Basket in der EuroLeague

Das wird ein großer Basketball-Abend: In der Turkish Airlines EuroLeague empfängt der FC Bayern München am Donnerstag, 28. Dezember (ab 20.15 Uhr live, exklusiv und kostenlos bei MagentaSport) Valencia. Der FCB hat noch Chancen, in die Playoff-Runde einzuziehen. Alle 7 Partien an diesem Abend gibt es in der Konferenz, die ab 18.30 Uhr beginnt. ALBA Berlin beendet das EuroLeague-Jahr am Freitag, 29. Dezember, gegen das das Top-Team Piräus.

Per Günther und Benni Zander auf Road-Trip

Neu zu Beginn des Jahres 2024: Per Günther und Benni Zander sind auf EuroLeague-Road Trip am 3. Januar beim „Classico“ FC Barcelona gegen Real Madrid ab 20.45 Uhr kostenlos. Am 4. Januar ist das Duo beim wildesten Derby im internationalen Basketball: Roter Stern Belgrad gegen Partizan Belgrad. Live ab 19.45 Uhr. Per Günther und Benni Zander liefern Hintergrund-Stories, Interviews, Einschätzungen und Live-Schalten auf allen TV-, digitalen und Social-Kanälen von MagentaSport. Näher dran am Top-Basketball geht nicht.

MagentaSport zeigt alle Spiele der Turkish Airlines EuroLeague inklusive der Konferenz (donnerstags in der Regel ab 19.30 Uhr) live. Der Start der europäischen Königsklasse ins neue Jahr erfolgt bereits am 2. Januar 2024. Dazu gibt es den kompletten BKT EuroCup mit dem Deutschen Meister Ulm sowie Hamburg. Beide europäischen Top-Wettbewerbe laufen ohne Pause zwischen dem 26. und 29. Dezember weiter.

