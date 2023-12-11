Telekom ist beste europäische Telko im S&P Assessment

Nur die besten jeder Branche werden in diese Indizes aufgenommen. Basis für die Aufnahme ist eine sehr gute Environmental, Social, Governance (ESG) Gesamtbewertung im Unternehmensrating von Standard & Poors Global Corporate Sustainability Assessment. Sie gilt als Top-Investment Empfehlung für nachhaltig orientierte Investoren und Fondsmanager.

In der Bewertung der Nachhaltigkeitsperformance im übergreifenden Telekommunikations-Sektor, Mobilfunk und Festnetz, schaffte es die Deutsche Telekom mit 89 von 100 Punkten auf den ersten Platz der bewerteten europäischen Telekommunikationsunternehmen und schaffte es weltweit auf das Siegertreppchen. In den drei Kern-Dimensionen Economic, Environmental und Social konnte die Telekom wieder sehr gute Werte erreichen.

Bewertungssystem jedes Jahr anspruchsvoller

Das S&P Global Corporate Sustainability Assessment ist auch in diesem Jahr wieder deutlich anspruchsvoller geworden: neue Themen, höhere Detailtiefe, stärkerer Einfluss von Kontroversen und stetig steigender Fokus auf quantitative Zielsetzungen und Performance. Hoch gewichtet werden die Transparenz im öffentlichen Reporting, die Performance im Peer-Vergleich und die konzernweite Verankerung sowie Umsetzung von Strategien und Prozessen.

Über alle Branchen hinweg haben 2023 weltweit mehr als 3.400 Unternehmen am S&P Global Corporate Sustainability Assessment teilgenommen. Aus allen Teilnehmern im Sektor „Telecommunication Services“ wurden dieses Jahr nur sieben Telekommunikations-Unternehmen in den DJSI World aufgenommen. Die Telekom ist dabei der einzige europäische Telekommunikationsanbieter, der es in diesen Index geschafft hat.

„Die hervorragende Bewertung und unsere abermalige Aufnahme in den DJSI World und Europe freuen uns sehr. Das positive Ergebnis bekräftigt uns in unserer stetig weiterentwickelten Nachhaltigkeitsstrategie sowie in unserem integrierten Ansatz in Bezug auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit und Governance. Sie ist eine Bestätigung, dass wir mit unseren Fortschritten und Initiativen auf dem richtigen Weg sind.“, sagt Melanie Kubin-Hardewig, Leiterin Unternehmensverantwortung bei der Deutschen Telekom.

Anstrengungen haben sich gelohnt

Die Anstrengungen der Deutschen Telekom haben sich besonders in den folgenden Bereichen gelohnt, in denen der Konzern mit 100 Punkten die bestmögliche Bewertung und den Status „Best in Class“ erhielt: „Tax Strategy“, „Innovation Management“, „Customer Relationship Management“, „Environmental Policy & Management System“, „Resource Efficiency & Circularity“ sowie „Water“.

Weitere sehr gute Noten erreichten die Bereiche: „Business Ethics”, „Policy Influence”, „Climate Strategy”, „Emissions”, „Human Rights”, „Information Security/ Cybersecurity”, „Labor Practice Indicators”, „Occupational Health & Safety”, „Privacy Protection”, „Stakeholder Engagement” sowie „Human Capital Development”.

Mit Stolz ist die T-Aktie neben dem DJSI in weiteren wichtigen Nachhaltigkeitsindizes gelistet und in vielen dieser ESG-Ratings (Environment-Social-Governance) im Top-Quartil platziert. Weitere Details hier .

HAFTUNGSAUSSCHLUSS : S&P Global kann den/die Score(s) eines Unternehmens von Zeit zu Zeit in Übereinstimmung mit seinen Methoden, Richtlinien und Verfahren ändern. Infolge einer Änderung der Punktzahl(en) eines Unternehmens kann sich auch die relative Position eines Unternehmens in der entsprechenden Branche ändern.