Internet-Seiten von dem Unternehmen in Leichter Sprache: „Wir wollen möglichst alle Menschen erreichen.“

Lesen und Texte verstehen, ist der Schlüssel zur Welt, auch der digitalen Welt. Aber was ist mit Menschen, die nicht so gut lesen und schreiben können? Zum Beispiel weil deutsch nicht Ihre Muttersprache ist oder sie eine Lernbehinderung haben? Um sie nicht auszuschließen, gibt es viele Angebote in einfacher oder leichter Sprache. Wir von der Telekom machen jetzt auch mit und bieten auf der Unternehmens-Webseite telekom.com entsprechende Angebote in Leichter Sprache an.

„Leichte Sprache“ - was ist das eigentlich? Leichte Sprache macht unsere normale Alltags-Sprache für viele Menschen verständlicher. Sie folgt Regeln, die es zum Beispiel Menschen mit Lern- Schwierigkeiten erleichtern, unsere Inhalte besser zu verstehen. Der erste Absatz dieses Blogeintrags liest sich dann so:

Lesen und Texte verstehen ist wichtig .

Denn so können Menschen die Welt verstehen.

Auch die digitale Welt im Internet.

Manche Menschen können nicht gut lesen und schreiben.

Vielleicht verstehen die Menschen die Sprache nicht gut.

Oder die Menschen können die Sprache nicht gut lernen.

Dann gibt es Angebote in Leichter Sprache .

Wir von der Telekom machen das jetzt auch.

Wir machen Texte auf unserer Internet-Seite in Leichter Sprache.

Alle Angebote der telekom.com haben wir in unser Special „Leichte Sprache“ integriert.

Künstliche Intelligenz unterstützt bei der Text-Erstellung

Auch wenn es aktuell noch Menschen mit Expertise in Leichter Sprache braucht, macht das Arbeiten mit einer Künstlichen Intelligenz (KI) das Übersetzen in Leichte Sprache doch viel effizienter. Wir tun das mit Hilfe der Software SUMM AI. Den KI-Vorschlag überarbeiten wir dann.

Bei der Bildwelt verzichten wir auf „Schmuckbilder“, die eher vom Inhalt ablenken. Wann immer es uns möglich ist, arbeiten wir mit eigenen Illustrationen, um die Inhalte noch verständlicher zu machen. Wir starten mit einer ersten Auswahl an Texten und werden diese nach und nach erweitern.

Leichte Sprache ist nicht leicht zu lernen

Das Team der telekom.com arbeitet kontinuierlich daran, die komplexe Unternehmens-Website barrierefrei und gut bedienbar zu gestalten. Mit Inhalten in „Leichter Sprache“ ist jetzt eine weitere Dimension hinzugekommen, die die Redaktion durchaus vor Herausforderungen stellt. Denn: Leichte Sprache ist nicht leicht zu lernen. Vor allem im Zusammenhang mit komplexen Technologie-Themen, von denen wir als digitales Telekommunikations-Unternehmen viele haben, ist die Herausforderung groß. Insofern hat unsere eigene „Lernreise“ auf dem Weg zu mehr Inklusion erst begonnen.

Der redaktionelle Teil, von der Themenauswahl bis zur Text- und Bilderstellung, ist dabei die eine Seite. Die technische Umsetzung im Rahmen einer komplexen Corporate Website die andere. Denn Artikel in Leichter Sprache benötigen ein eigenes Layout. Größere Schrift und Zeilenabstände, Möglichkeiten zur Hervorhebung der Kernaussagen, die Trennung von Bild und Text, all das erleichtert das Lesen von Texten. Neue Anforderungen, die für das bestehende Redaktionssystem erst entwickelt werden mussten.

Herausfordernd war auch der Test, ob das, was wir tun, bei der Zielgruppe gut ankommt. Dafür haben wir uns professionellen Rat bei der Lebenshilfe Bonn eingeholt und wertvolles Feedback zu Inhalten und Bedienbarkeit der Seite erhalten. Die nächsten Weiterentwicklungen sind schon in Planung.

„#Inclusion366“ – die Telekom übernimmt Verantwortung

Die Telekom hat sich aber noch viel mehr vorgenommen: Mit der Initiative „#inclusion366“ legt die Telekom im Jahr 2024 ein besonderes Augenmerk auf das Thema Inklusion.

Dabei werden sämtliche sieben Dimensionen betrachtet wie Alter, ethnische Herkunft und Nationalität, Geschlecht und Geschlechtsidentität, Religion und Weltanschauung, sexuelle Orientierung und soziale Herkunft. Und eben auch körperliche und mentale Fähigkeiten.

Vor allem der Aspekt der digitalen Teilhabe steht hierbei im Fokus.