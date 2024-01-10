Die „MagentaTV-Viererkette“

Johannes B. Kerner: Unser Gastgeber und Gesicht von MagentaTV geht ganz dezidiert darauf ein, warum er trotz der zuletzt negativen Ergebnisse optimistisch auf das Turnier blickt. Außerdem schildert er, worin seiner Meinung nach die Stärken des MagentaTV-Teams liegen und welche Position er darin bekleidet. VIDEO

Michael Ballack: Unser ehemaliger Nationalmannschaftskapitän verspürt große Vorfreude auf den Turnierbeginn. Warum der „Capitano“ einen besonderen Reiz in der sportlichen Rivalität mit bestimmten Nationen sieht und wie er die Balance in seiner Rolle als Experte findet, erfahrt ihr im Video. VIDEO

Tabea Kemme: Seht hier, wie unsere ehemalige Nationalspielerin die bisherige Arbeit von Bundestrainer Julian Nagelsmann einschätzt und warum sie als TV-Expertin in der Analyse von Daten einen wesentlichen Unterschied zu ihrer Zeit als aktive Spielerin sieht. VIDEO

Wolff Fuss: Als Kommentator war er schon beim „Sommermärchen“ 2006 dabei. Im Video beschreibt die „Stimme des Turniers“, wie erneut eine Welle der Euphorie die deutsche Mannschaft von Spiel zu Spiel tragen könnte und was für ihn der besondere Reiz des kommenden nationalen Großereignisses ausmacht. VIDEO



