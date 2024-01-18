MagentaSport zeigt deutsche Basketball-Frauen in der Olympia Qualifikation exklusiv.

„Unsere gemeinsame Reise mit den deutschen Basketball-Frauen geht weiter. Die FIBA EuroBasket war großartiges TV-Erlebnis, nun drücken wir die Daumen, dass es mit dem Olympia-Ticket klappt“, sagt Dorothea Jacob, Vice President Proposition & Content TV bei der Telekom. „Nachdem wir im vergangenen Jahr mit dem sensationellen Weltmeistertitel bereits DAS Basketball-Highlight der Herren im Programm hatten, bieten wir Fans nun auch die Top-Begegnungen der Frauen auf dem Weg zu den olympischen Spielen. Damit werten wir das beste Basketball-Angebot in Europa zusätzlich auf.“

Deutschland muss in der Gruppe für die Olympia-Qualifikation mindestens den dritten Platz erreichen. MagentaSport hat für die drei Spiele erneut die ehemalige Nationalspielerin Ireti Amojo als Expertin gewinnen können, Alexander Frisch kommentiert.

„Dies ist eine hervorragende Nachricht für die Sportfans in Deutschland. Da Frauenbasketball eine strategische Priorität für die FIBA ist und insbesondere das Ziel verfolgt wird, die Anzahl der Fans, die Frauenbasketball konsumieren, zu erhöhen, führt diese Partnerschaft mit MagentaSport zu spannenden Synergien, die den Zugang und die Freude am Frauenbasketball für deutsche Fans zu verbessern versprechen. Angesichts des Erfolgs der deutschen Herrenmannschaft bei der letztjährigen FIBA-Basketball-Weltmeisterschaft und der bevorstehenden FIBA-Frauen-Basketball-Weltmeisterschaft, die 2026 in Berlin stattfinden wird, kommt diese Partnerschaft gerade zur rechten Zeit", sagte Frank Leenders, Generaldirektor der FIBA Media and Marketing Services.

Deutschland muss Platz 3 erreichen

Den Auftakt zur Olympia-Qualifikation bestreiten die deutschen Frauen am Donnerstag, 8. Februar (ab 20.45 Uhr live bei MagentaSport) gegen den zweifachen Europameister Serbien. Gegen die Serbinnen hatten die deutschen Basketballerinnen bei der letztjährigen „Women’s EuroBasket“ noch den Kürzeren gezogen. Am Samstag, 10. Februar (ab 20.45 Uhr live bei MagentaSport) folgt die Partie gegen Australien, WM-Dritter und dreifacher Silbermedaillengewinner. Im abschließenden Gruppenspiel (Sonntag, 11. Februar, ab 23.45 Uhr live bei MagentaSport) ist der Gegner Gastgeber Brasilien, Weltmeister von 1994. Die Südamerikanerinnen nahmen zuletzt 2016 an einem Olympischen Turnier teil.

Die Qualifikationsspiele bei MagentaSport in der Übersicht

Donnerstag, 08. Februar 2024: ab 20.45 Uhr: Deutschland – Serbien

Samstag, 10. Februar 2024: ab 20.45 Uhr: Deutschland – Australien

Sonntag, 11. Februar 2024. Ab 2345 Uhr: Deutschland – Brasilien