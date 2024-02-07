„Der Traum vom Router von morgen“

Wir haben uns gefragt: Ginge das nicht auch anders? Könnte ein Router nicht mehr sein, als der kleine Kasten in der Ecke?

Was wäre, wenn wir die neuesten Technologien - Augmented Reality, Künstliche Intelligenz, WiFi-Sensorik und Computer Vision - in einem Router-Design vereinen würden? Welche neuen Anwendungen und Anwendungsfälle können wir ermöglichen?

Für mich liegt in der sinnvollen Verschmelzung dieser Technologien mit dem Router eine große Chance. Er könnte von einem notwendigen, rein funktionalen Gerät, zu einem lebendigen „Must Have“ werden. Etwas, das weit mehr bietet als Konnektivität. Einem echten Begleiter und Helfer im Alltag. Könnte er sich fast wie ein Familienmitglied anfühlen, mit sicheren, vertrauenswürdigen Anwendungen, die den Menschen echten Mehrwert bieten?

Könnte er ein echter digitaler Assistent werden? Mit Kameras und Sensoren könnte er Personen unterscheiden und ließe sich in seinen Anwendungen personalisieren. Mit Rollen könnte er beispielsweise das WLAN dahin bringen, wo es gerade benötigt wird. Vielleicht sogar Pakete entgegennehmen.

Beim Mobile World Congress in Barcelona werden wir unsere Ideen präsentieren.

Und was meint Ihr? Was sind Eure Ideen für den Home Assistent der Zukunft?