Erste Glasfaserkunden in Bietigheim-Bissingen am Netz

Im Wohngebiet Buch sind die ersten drei Bauabschnitte tiefbauseitig mit Glasfaser erschlossen und teilweise schon die Hausanschlüsse gelegt. Als einer der ersten Kunden im Buch nutzt Familie Schliffke einen Glasfaseranschluss. „Wir benötigen den Anschluss fürs Homeoffice. Hier ist eine stabile und zuverlässige Leitung wichtig“, sagt Corinna Schliffke, eine der ersten Kundinnen im Ausbaugebiet. „Unsere Kinder sind noch klein, aber dank dem Glasfaseranschluss sind wir bestens vorbereitet, auch größerem Bandbreitenbedarf gerecht zu werden“, ergänzt ihr Mann Paul Schliffke. Rund 4.100 Haushalte Stadtteil Buch haben die Möglichkeit, einen Glasfaser-Anschluss bis in die Wohnung zu bestellen.

„Es freut mich, dass der Ausbau des Glasfaser-Netzes im Buch wie geplant vorangeht,“ so Oberbürgermeister Jürgen Kessing. Richard Mastenbroek, Geschäftsführer Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH ergänzt: „Die Zusammenarbeit der Dienstleister und Kooperationspartner läuft sehr gut.“ Das Ziel der Kooperation ist, bis 2030 insgesamt 20.000 Kunden in Bietigheim-Bissingen die Möglichkeit zu geben, auf einen modernen Glasfaseranschluss umzusteigen.

„Dank der Kooperation mit den Stadtwerken Bietigheim-Bissingen können wir den Haushalten im Stadtteil Buch Glasfaserprodukte anbieten. Vom schnellen Internetanschluss über Fernsehen bis hin zum Telefon - alles aus einer Hand“, sagt Sabine Wittlinger, Partnermanagerin der Telekom. Mit unserer Kooperation bringen wir Glasfaser bis in die Wohnung und betreiben gleichzeitig ein anbieteroffenes Netz.“

Die Telekom kooperiert mit weiteren Stadtwerken in der Region Stuttgart: in Filderstadt, Ludwigsburg mit Asperg, Nürtingen, Sindelfingen und Weinstadt.