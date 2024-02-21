Neuer smarter Tracker mit nuSIM für transparente Lieferketten in der Pharma-Industrie

Der Patient steht an erster Stelle

Klinische Studien, personalisierte Medizin und komplexe Therapien wie Zell- und Gentherapien bieten neue Möglichkeiten, die Gesundheit von Millionen von Menschen zu verbessern. Viele der neuen Medikamente werden jedoch immer empfindlicher und komplexer.

Die Saga Card, ein hochentwickeltes, kompaktes Gerät im Internet der Dinge (IoT) erhöht die Transparenz in der stark regulierten Pharma-Lieferkette. Heutzutage ist Transparenz in Echtzeit in der Größenordnung der Palette möglich. Der robuste, energieeffiziente Tracker erlaubt nun die Überwachung der Sekundärverpackungen, einschließlich Kisten und Kartons. Mit dem Tracker lässt sich der Standort sowie Temperatur überwachen und erkennen, wann eine Verpackung geöffnet wird sowie wann sie bewegt beziehungsweise nicht mehr bewegt wird.

Pharmaunternehmen können sicherstellen, dass Medikamente in der richtigen Qualität, zur richtigen Zeit und am richtigen Ort beim Patienten ankommen. Darüber hinaus stellt die Saga Card Daten über die verschiedenen Schnittstellen auf dem Weg zum Patienten bereit. Dies erleichtert Pharma-Unternehmen, Bestände zu überwachen und zu kontrollieren sowie Verluste zu reduzieren.

Globale Anbindung auf Basis der innovativen nuSIM-Technologie

Die Deutsche Telekom steuert globale Konnektivität auf Basis der nuSIM-Technologie bei. Als energie- und platzsparenden Lösung ist die nuSIM speziell auf IoT-Anwendungen wie die Saga Card zugeschnitten. Die nuSIM verlagert die SIM-Funktionalität von der physischen SIM-Karte direkt in den Chipsatz. Das spart externe Komponenten ein und trägt bei zur geringen Größe des Trackers und seinem minimalen Design. Ein vollständig digitaler Prozess hinterlegt die Daten der nuSIM schon während der Produktion des Trackers. Der Roaming-Footprint der Deutschen Telekom ermöglicht die weltweite Nutzung der Saga Card.

"Oberste Priorität der Deutschen Telekom ist es, Lösungen zu schaffen, die den Menschen zugutekommen und die gleichzeitig in ihrer Einfachheit überzeugen. In Kooperation mit Controlant ermöglichen wir eine verlässliche Gesundheitsversorgung, die auf die individuellen Bedürfnisse der Patientinnen eingeht. Die Industrie profitiert mit nuSim von einem minimalen Hardware- und Software-Aufwand, kosteneffizienten Implementierungen sowie minimalem Stromverbrauch – für viele Anwendungen ein überzeugendes Konzept“, sagt Dennis Nikles, CEO Deutsche Telekom IoT GmbH.

Fundierte Branchenkenntnisse

Controlant genießt das Vertrauen von elf der weltweit führenden Pharma- und Logistikunternehmen. Die Lösungen des isländischen Unternehmens sind pharmakonform und industrieerprobt. Schätzungen zufolge verursacht der Gesundheitssektor fünf Prozent der weltweiten Treibhausgas-Emissionen. Dazu tragen auch die Produktabfälle bei. Rund 30 Prozent der Medikamente und Impfstoffe entlang der Lieferkette werden nicht genutzt, unter anderem aufgrund von Schwankungen in der Temperatur und mangelnder Transparenz. Mit einer besseren Übersicht über die Bestände und den Fluss der Medikamente und Impfstoffe kann die Pharma-Industrie ihre Umwelt-Auswirkungen weiter reduzieren und einen großen Schritt in Richtung einer abfallfreien Lieferkette machen.

Themenspecial MWC

Nähere Informationen zu den einzelnen Themen finden Sie unter www.telekom.com/mwc .



Magenta Keynote streamen

Bleiben Sie gespannt. Claudia Nemat meldet sich mit der „Magenta Keynote“ live aus Barcelona am 26. Februar, um 14:00 Uhr.

Den Stream können Sie unter www.telekom.com/medien verfolgen.



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Erleben Sie unsere Produkte und Dienstleistungen live. Vom 26. bis 29. Februar 2024 finden Sie die Deutsche Telekom in Halle 3 auf dem Stand 3M31. Wir freuen uns auf Sie.

Alle Veranstaltungen werden live gestreamt.

Bühnenprogramm und Events: mwc.telekom.com