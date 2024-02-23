Praxisempfehlungen für Digitale Standards in Schulen
Die Deutsche Telekom stellt gemeinsam mit dem Deutschen Lehrerverband Empfehlungen für grundsätzliche Standards zur Digitalisierung in Schulen vor.
Die Deutsche Telekom stellt gemeinsam mit dem Deutschen Lehrerverband Empfehlungen für grundsätzliche Standards zur Digitalisierung in Schulen vor.
In einer qualitativen Analyse an ausgewählten Schulen haben die Telekom und der Lehrerverband Ansätze und Empfehlungen dazu erarbeitet.
Das Fazit: Es gibt große Unterschiede im Fortschritt bei der Digitalisierung. Die Schullandschaft ist insgesamt sehr heterogen.
Das ist unter anderem in der Struktur der Beschaffung digitaler Mittel begründet, jedoch auch der Individualität und Autonomie der Schulen im Allgemeinen geschuldet.
Befragt wurden Lehrkräfte sowie die Schulleitungen verschiedener Schultypen der Grund- Mittel- und Oberstufen, um die derzeitige Situation vor Ort in den Schulen sowie die Bedarfe aus Sicht der Lehrenden zu erfassen.
Dafür wurden folgende sechs Themenschwerpunkte identifiziert.
Aus den Ergebnissen der Interviews ergeben sich wertvolle Erkenntnisse für Standardisierungsmöglichkeiten sowie daraus abgeleitet konkrete Anforderungen für eine optimale Ausstattung einer digitalen Schule.
Beispielhaft seien hier genannt:
Hier geht es zur Studie .