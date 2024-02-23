Praxisempfehlungen für Digitale Standards in Schulen

In einer qualitativen Analyse an ausgewählten Schulen haben die Telekom und der Lehrerverband Ansätze und Empfehlungen dazu erarbeitet.

Das Fazit: Es gibt große Unterschiede im Fortschritt bei der Digitalisierung. Die Schullandschaft ist insgesamt sehr heterogen.

Das ist unter anderem in der Struktur der Beschaffung digitaler Mittel begründet, jedoch auch der Individualität und Autonomie der Schulen im Allgemeinen geschuldet.

Befragt wurden Lehrkräfte sowie die Schulleitungen verschiedener Schultypen der Grund- Mittel- und Oberstufen, um die derzeitige Situation vor Ort in den Schulen sowie die Bedarfe aus Sicht der Lehrenden zu erfassen.

Dafür wurden folgende sechs Themenschwerpunkte identifiziert.

Netzinfrastruktur

Schülergeräte

Lehrergeräte

Ausstattung Klassenräume

Verwaltungssoftware

IT-Service

Aus den Ergebnissen der Interviews ergeben sich wertvolle Erkenntnisse für Standardisierungsmöglichkeiten sowie daraus abgeleitet konkrete Anforderungen für eine optimale Ausstattung einer digitalen Schule.

Beispielhaft seien hier genannt:

Mindestausstattung in der Netzinfrastruktur

Mehr Mitsprache der Schulen bei der Planung und Ausrüstung mit technischen Hilfsmitteln

Entlastung der Lehrkräfte durch professionellen IT-Service

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