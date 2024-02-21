Volltreffer mit alten Handys

Du willst mitsammeln und bist in einem Fußballverein des DFB aktiv? Dann melde dich hier mit Nennung deines Vereins an. Voraussetzung für die Registrierung ist das Ansehen eines Schulungsvideos. Nur Geräte, die den Kriterien des Schulungsvideos entsprechen, dürfen in der offiziellen Handy-Sammelboxen zurückgeschickt werden. In eine Sammelbox passen jeweils ca. 30 Geräte. Sobald die Box voll ist, könnt ihr sie kostenlos per DHL an das Handysammelcenter zurücksenden. Für jede volle Box gibt es ein Los für die Verlosung von EM-Tickets (Eröffnungsspiel, Vorrunde und Finale) und weiteren tollen Preisen.

Warum ist das Sammeln von ausrangierten Handys eigentlich so wichtig?

Millionen alte Handys verstauben in Schubladen. Die Telekom hat schon 3, 7 Millionen gebrauchte Handys gesammelt und lässt jedes Gerät prüfen, ob es noch weitergenutzt werden kann oder zum Recycling kommt. Nur die Geräte, die sich nicht für ein „zweites Leben“ eignen, werden in Deutschland hochwertig recycelt. So können wertvolle Rohstoffe wie Gold, Silber und Platin wiedergewonnen werden. Wer alte Handys sammelt, trägt also nicht nur zu Verbesserung der Ökobilanz der Geräte bei, die weiter genutzt werden, sondern schont auch, wertvolle Ressourcen.

Die Deutsche Telekom und der DFB engagieren sich mit der Aktion auch für soziale Projekte. Für jedes während der Aktion gesammelte Handy spenden sie 50 Cent an die Organisation "HateAid", die sich für Menschenrechte im digitalen Raum und die Stärkung der Demokratie im Netz einsetzt.

Wer also Lust hat, Gutes für die Umwelt zu tun, sein Team zu unterstützen und gleichzeitig tolle Preise zu gewinnen, sollte sich auf jeden Fall an der DFB-Handysammelaktion beteiligen. Wir freuen uns, wenn ihr uns helft, das Eckige möglichst oft ins Runde zu befördern – wo es nun mal hingehört.