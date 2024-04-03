Die Zukunft wird schneller

Die Prioritäten ändern sich. Vieles, was früher eine Wahl war, ist jetzt eine Pflicht. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre Arbeitsweisen zu beschleunigen: Es geht zum Beispiel um die Art und Weise, wie Lieferketten optimiert und dennoch geschützt werden. Wie Prozesse auf Knopfdruck angepasst werden können. Wie kleine Unternehmen bis hin zu Fabriken zukunftsfähiger und autonomer werden. Wie wir die Zusammenarbeit unabhängiger von Raum und Zeit machen. Und wie wir anders mit Kunden umgehen.

Auch die Digitalisierung im öffentlichen Sektor umfasst dabei die Einführung und Nutzung digitaler Technologien. Das Ziel: Verwaltungsprozesse optimieren und Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen verbessern. Dies kann durch die Bereitstellung von Online-Diensten, die Nutzung von E-Akten und die Implementierung von Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) und Blockchain erfolgen.

Jeder dieser Trends ist abhängig von Konnektivität, Digitalisierung, Cloud, Infrastruktur und Sicherheit. Zusammengenommen können sie kurzfristige, aber dauerhafte Verbesserungen entlang der Wertschöpfungskette erreichen, die das Geschäft am Laufen hält.

Jetzt Digitalisierung beschleunigen

Die Telekom hat viel Erfahrung darin, Unternehmen, Behörden und Kommunen zu unterstützen. Der Konzern selbst ist Anbieter kritischer Infrastruktur und daher immer auf Ausnahmesituationen vorbereitet. Darum reagiert die Telekom auf eine solche Herausforderung mit dem, was sie am besten kann: Digitalisierung.

Für ein sich dynamisch veränderndes Umfeld bieten wir Unternehmen und Behörden beispielsweise

Passende Bandbreiten für mobile Arbeitsplätze oder Werkzeuge für Kollaboration

Digitale Bausteine, den Geschäftsbetrieb aufrecht zu halten

Digitale Lösungen für widerstandsfähigere Lieferketten

Netze und digitale Technologien, damit Unternehmen und Fabriken flexibler, autonomer und datengesteuerter arbeiten

Digitale Plattformen, die Online-Dienste zwischen Beschäftigte und Kunden verbessern

Entwicklung von Verwaltungsportalen die, die wichtigsten Verwaltungsleistungen digital anbieten (zum Beispiel Beantragung von Personalausweisen, Anmeldung von Fahrzeugen oder Einreichung von Steuererklärungen)

Automatisierung von Routinetätigkeiten durch Künstliche Intelligenz

Sichere Transaktionen durch die Implementierung von Blockchain oder Identitäts-Lösungen

Wohnorte mit Smart-City-Konzepten intelligenter und lebenswerter gestalten

Auf dem Weg in die digitale Zukunft werden Unternehmen und Behörden die Möglichkeiten von morgen mit den Realitäten von heute abgleichen. Einerseits sind mutige Schritte über das Gewohnte hinaus gefragt, andererseits bleibt der Fokus auf die zentralen Organisationswerte unerlässlich. Gelingt der Spagat, dann sind Unternehmen und Behörden für die kommenden Herausforderungen gewappnet.