Spiel, Satz und Sieg: Telekom zeigt Portrait über Special Olympics Athlet Louis Kleemeyer

Über 1.500 Athletinnen und Athleten, 18 verschiedenen Sportarten und ein Motto: #GrenzenlosBewegend. Die fünften Special Olympics Landesspiele Nordrhein-Westfalen finden vom 22. bis 25. Mai 2024 in Münster statt und die Deutsche Telekom ist als Partner des nationalen Verbands Special Olympics Deutschland mit dabei. Nach den Nationalen Winterspielen Ende Januar in Thüringen sind die Landesspiele in NRW bereits das zweite Highlight der gemeinsamen Partnerschaft. Im Rahmen des dreijährigen Engagements sollen Sportlerinnen und Sportler mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung sowie ihre Leistungen und Persönlichkeit sichtbarer gemacht werden. Deswegen hat die Telekom im Vorfeld der Landesspiele zwei Athleten getroffen, die selbst in Münster antreten, und zwei Portraits produziert, die kostenlos auf Abruf bei YouTube zur Verfügung gestellt werden.

Louis Kleemeyer und die „Höhle der Löwen“

Er spielt seit seinem achten Lebensjahr Tennis, ist seit 15 Jahren Mitglied bei Special Olympics und mit seinen 23 Jahren bereits Gründer und Geschäftsführer. Tennisspieler Louis Kleemeyer hat in jungen Jahren bereits eine Menge erreicht. Im Vorfeld der Landesspiele in Münster sprach er über seine Ziele im Tennis und seinen Auftritt mit seiner Online-Plattform „Unique United“ in der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“.

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