Die größte Trikot-Aktion aller Zeiten zur Heim-EM!

Bitte beachten Sie: Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt über www.2024trikots.de. Bitte geben Sie Ihre Daten dort ein.

Gigantische Trikot-Aktion zur Fußball-Europameisterschaft! Um den deutschen Breiten- und Jugendsport im Rahmen der anstehenden Heim-EM zu würdigen und zu fördern, schließen sich adidas, RTL und die Telekom zu einer einzigartigen Aktion zusammen. Gemeinsam verlosen die drei Partner die unglaubliche Anzahl von 2024 Trikotsätzen für Kinder- und Jugendmannschaften aus ganz Deutschland. Das Besondere an der Aktion: Die Gewinnerteams erhalten hochwertig produzierte adidas-Trikots, die farblich an die eigenen Vereinsfarben angepasst werden können.



Stephan Schmitter, CEO RTL Deutschland: „Eine Europameisterschaft im eigenen Land ist etwas ganz Besonderes und das wollen wir mit dem Team RTL + adidas + Telekom mit einer einzigartigen Aktion unterstreichen. Deshalb spendieren wir 2024 Trikotsätze für die vielen fußballbegeisterten Kinder und Jugendlichen deren Vereinen häufig die finanziellen Mittel für hochwertige Ausrüstung fehlen. Als EM-Sender übernehmen wir mit RTL sehr gerne die Initiative und treten gemeinsam mit unseren Partnern als Ausrüster und Trikotsponsoren in Erscheinung. Für die Förderung unseres Fußballnachwuchses und für unsere Nationalspieler von morgen!“



Tim Höttges, CEO der Deutschen Telekom: „Die Telekom ist ein inklusives Unternehmen. Und Breitensport ist die Grundlage von Spitzensport, den wir gemeinsam bei der EURO 2024 erleben werden. Darum engagiert sich die Telekom nicht nur mit allen 51 Spielen bei Magenta TV, sondern auch mit einem großen Mitarbeiterturnier, dem Sponsoring der Special Olympics und der gemeinsamen Trikot-Aktion zur Unterstützung von Vereinen und Nachwuchsfußball.“



Bjørn Gulden, CEO von adidas: „Die Europameisterschaft ist nun in greifbarer Nähe und die Euphorie ist spürbar. In den vergangenen Monaten haben wir mit zahlreichen Aktivierungen für Begeisterung bei den Fans gesorgt. Diese Vorfreude auf die EM möchten wir mit der gemeinsamen Trikot-Aktion mit unseren Partnern RTL und Telekom weiterführen. Wir freuen uns insbesondere den Breiten- und Jugendsport in Deutschland zu unterstützen und den Stars der Zukunft eine Freude bereiten zu können.“



Zur Teilnahme an der Aktion sind Kinder- und Jugendteams aus A-, B-, C-, D-, E-, F- und G-Jugend berechtigt, deren Vereine offiziell beim DFB gemeldet sind. Ein Trikotsatz besteht dabei aus 16 Trikots, dazu zählen 15 Feldspielershirts, 15 Shorts und 15 Paar Stutzen sowie eine Torhüterausstattung, die jeweils farblich individualisiert werden können.



Den Startschuss für das Gewinnspiel geben Stephan Schmitter, Tim Höttges und Bjørn Gulden am 7. Juni im Vorlauf des DFB-Länderspiels gegen Griechenland (20:15 Uhr, live im Free-TV bei RTL). Bewerbungen sind ab 7. Juni unter www.2024trikots.de möglich. Teilnahmeschluss ist der 31.07.2024 um 23:59 Uhr. Die Aktion wird unterstützt von Versanddienstleister Arvato und flankiert von einer deutschlandweiten Radio-Kampagne.



Noch mehr Fußball-EM für Kinder gibt es bei TOGGO. Dort werden die Highlights der Europameisterschaft erstmals speziell für die junge Zielgruppe aufbereitet und ab 14. Juni auf allen TOGGO Plattformen zu sehen und zu hören sein: im TV, online, in Apps, auf Social Media sowie bei TOGGO Radio.

