Interview mit Mr. Glasfaser: „An der Telefonnummer ändert sich nichts“

Zurzeit baut die Telekom deutschlandweit in mehr als 3.000 Kommunen Glasfaser aus. Bei der Telekom für den Glasfaserausbau verantwortlich ist Klaus Müller, bekannt auch als Mr. Glasfaser: Aber: Warum brauchen wir überhaupt Glasfaser? Klaus Müller kennt die Antworten, denn er spricht täglich mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Und er weiß, warum, ein Anschluss mit hoher Bandbreite schon heute wichtig ist.

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Was für Vorteile hat ein Glasfaseranschluss?

Klaus Müller: Glasfaser hat viele Vorteile: Das Glasfasernetz der Telekom ist so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zuhause, Video-Konferenzen, Gaming und Streamen gleichzeitig möglich sind. Glasfaser ist superschnell. Sie ist gut fürs Klima, weil sie weniger Strom verbraucht. Und sie steigert den Wert der Immobilie.

Wo kann man sich informieren?

Klaus Müller: Es gibt viele Wege, um sich zu informieren, ob man beim Glasfaserausbau der Telekom dabei ist: Nachschauen kann man dies unter www.telekom.de/glasfaser. Auch der Fachhandel vor Ort kann weiterhelfen. Wenn Sie in einem unserer Ausbaugebieten wohnen, beraten Sie außerdem unsere Vertriebsmitarbeiter an der Haustür.

Was kostet Glasfaser?

Klaus Müller: Wenn der Ausbau mit Glasfaser angekündigt wird, sollte man aktiv werden. Der Anschluss des Hauses an die Glasfaser ist nämlich in der Regel nicht mit Kosten verbunden. Und man erspart man sich und den Nachbarn, dass später noch einmal die Straße aufgebuddelt werden muss.

Wie bekommt man einen Anschluss? Gibt es bestimmte Voraussetzungen?

Klaus Müller: Ein Haus wird bei einer vorliegender Tarifbuchung ohne weitere Kosten ans Glasfasernetz angeschlossen. Der Eigentümer muss natürlich zustimmen. Für Mieter gilt: Die Telekom spricht sich mit dem Eigentümer ab. Eine Voraussetzung für die Nutzung des Anschlusses ist natürlich das Buchen eines Tarifs.

Was passiert in meinem Haus / meiner Wohnung?

Klaus Müller: Bevor Glasfaser verlegt wird, findet ein Vor-Ort-Termin statt. Dabei werden alle notwendigen Arbeiten auf dem Grundstück und im Gebäude abgesprochen. Das bedeutet, dass jemand von der Baufirma kommt und sich vor Ort die Gegebenheiten ansieht. Gemeinsam wird dann festgelegt, wo die Glasfaser ins Haus kommt. Das Wichtigste: Der ursprüngliche Zustand wird nach dem Bau wieder hergestellt.

Was kann ich als Kunde vorbereiten?

Klaus Müller: Bei der Glasfaserinstallation wird in der Regel im Keller eine Glasfaserdose installiert. Von da geht es dann über den Leitungsweg weiter zum Glasfasermodem. Hier sollte eine Steckdose in der Nähe sein, denn das Gerät benötigt Strom. Die Telekom bietet die Möglichkeit, die Glasfaser bis zu 20 Meter im Haus an den gewünschten Ort zu verlegen, sofern ein Leitungsweg dafür vorbereitet ist. Dieser Leitungsweg sollte bis zur Installation der Dose vorhanden sein.

Wie kommt man im Mehrfamilienhaus an einen Glasfaseranschluss?

Klaus Müller: Auch im Mehrfamilienhaus verlegt die Telekom Glasfaser - bis in die Wohnungen. Mieterinnen und Mieter sollten die Eigentümer und die Hausverwaltung über ihren Wunsch nach Glasfaser informieren. Die Telekom kümmert sich um die weiteren Absprachen.

Was kostet ein Glasfaseranschluss?

Klaus Müller: Der Anschluss eines Hauses an die Glasfaser ist bei vorliegender Tarifbuchung kostenfrei. Kundinnen und Kunden zahlen lediglich für die Leistung, die sie über den Glasfaser-Anschluss beziehen. Es sind Geschwindigkeiten bis zu 1 Gbit/s möglich. Über die Glasfaser können Dienste wie Telefonie, Internet und TV in bester Qualität bezogen werden. Unsere Glasfasertarife sind nicht wesentlich teurer als unsere klassischen Tarife, bieten aber deutlich mehr. Mehr Infos gibt es hier: www.telekom.de/netz/glasfaser

Was braucht man für Geräte, um das Glasfasernetz zu nutzen?

Klaus Müller: Wer die volle Geschwindigkeit nutzen will, braucht einen glasfaserfähigen Router. Aktuelle Geräte sind in der Regel dafür geeignet. Im Haus oder in der Wohnung kann das Signal wie bisher über das WLAN-Netz verteilt werden – mit einer sehr viel höheren Geschwindigkeit. Die Telekom bietet passende Router zum Kauf oder zur Miete an. Man kann aber auch Router anderer Anbieter nutzen. Es gibt keinen Router-Zwang. Kundinnen und Kunden haben die freie Wahl.

Behält man seine Telefonnummer nach dem Wechsel aufs Glasfasernetz?

Klaus Müller : Ja, an der Telefonnummer ändert sich nichts.