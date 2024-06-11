Neuverpflichtung für MagentaTV: Robin Gosens feiert beim Eröffnungsspiel seine Premiere als TV-Experte

„Ich habe Lust auf diese EM im eigenen Land! Für mich war nach meiner Nicht-Nominierung klar, dass ich die EM dennoch als Fan verfolgen werde. Als dann die Anfrage von MagentaTV kam, habe ich schnell gemerkt, dass ich Lust habe, mich als Experte auszuprobieren“, erklärt Robin Gosens, dessen Erfahrungen im italienischen, holländischen Fußball sowie als deutscher Nationalspieler in die Live-Berichterstattung einfließen werden.

Erster Einsatz für Gosens: am Freitag zum EM-Auftakt Deutschland gegen Schottland – gemeinsam mit Johannes B. Kerner und Michael Ballack in München (ab 19 Uhr live). Nur MagentaTV zeigt alle 51 Spiele der EURO 2024 live.

Der 29-jährige Fußballspieler verstärkt die MagentaTV-Auswahl, der außerdem Michael Ballack, Tabea Kemme, Owen Hargreaves, Shkodran Mustafi, Tim Borowski, Patrick Ittrich und seit letzter Woche auch Lothar Matthäus angehören.

Erster Einsatz für Gosens: am Freitag zum EM-Auftakt Deutschland gegen Schottland – gemeinsam mit Johannes B. Kerner und Michael Ballack in München (ab 19 Uhr live). Nur MagentaTV zeigt alle 51 Spiele der EURO 2024 live.

Alle Spiele bei MagentaTV

Als offizieller nationaler Partner der UEFA EURO 2024™ unterstützt die Telekom das Fußball-Highlight des Jahres in den Bereichen Telekommunikationsdienste, Sponsoring und Medienrechte. Das Unternehmen Telekom stellt mit MagentaTV die einzige Plattform, die vom 14. Juni bis 14. Juli alle 51 Spiele der UEFA EURO 2024 in Deutschland zeigt. Fünf Partien davon exklusiv.

Dazu gehören aus der deutschen Gruppe die Begegnungen Ungarn gegen die Schweiz (15. Juni, 15 Uhr) und Schottland gegen Ungarn (23. Juni, 21 Uhr) sowie Slowenien gegen Serbien (20. Juni, 15 Uhr). Die beiden anderen Spiele werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.