„Tim Raue isst!“: So vielfältig kann Deutschland schmecken

Tim Raue ist kulinarischer Weltenbummler und führt laut der Liste „The World’s 50 Best Restaurants 2024“ Deutschlands bestes Restaurant. Nun schaut er auch im eigenen Lande über den Tellerrand. In dem brandneuen MagentaTV Original „Tim Raue isst!“ entdeckt er überraschende kulinarische Highlights und macht damit deutlich: Leckerste Offenbarungen kann man nicht nur in Luxus-Sterne-Tempeln erleben. Der Zwei-Sterne-Koch besucht beispielsweise eine einzigartige Döner-Kebab-Bude in seiner Heimatstadt Berlin, ein unvergessliches Fischrestaurant in Hamburg sowie eine außergewöhnliche Burger-Braterei in Dresden. Dabei porträtiert er die Menschen hinter den Köstlichkeiten und ergründet, warum sie Tag für Tag die Extrameile gehen, um ihren Gästen ein sensationelles Geschmackserlebnis zu ermöglichen.

Folge 1: Tim Raue isst den „besten Döner der Welt“

Seine Deutschlandreise führt Tim Raue auf einen Roadtrip quer durch die Republik. In der ersten Folge startet er zu Hause in Berlin. Ziel ist der Imbisswagen von „Mustafa’s Gemüse Kebab“ am U-Bahnhof Mehringdamm.

Inhaber Tarik Kara weiht den prominenten Gast in das Geheimnis seines Erfolgs ein und zeigt ihm die Küche, in der die Zutaten für seine weit über Berlin bekannten Döner-Taschen vorbereitet werden. Dabei trifft Tim Raue u.a. den Lieferanten, der Tariks Team täglich mit frischen Zutaten versorgt. Außerdem lernen die Zuschauer*innen das Lebensgefühl der Menschen im Kiez kennen. Den fertigen Döner-Kebab muss Tim Raue selbstverständlich vor laufender Kamera probieren. Schon beim ersten Biss gerät er ins Schwärmen: „Es ist einfach mein Lieblingsdöner. Er war es über all die Jahrzehnte und er wird es bleiben.“ Zum Abschluss überreicht der Zwei-Sterne-Koch dem Mann, der nach seinem Urteil den „besten Döner der Welt“ kreiert, die Plakette „TIM RAUE ISST hier GRANDIOS!“ Und die wird sofort am Wagen von „Mustafa’s Gemüse Kebab“ angebracht.

Die erste Folge des neuen MagentaTV Originals „Tim Raue isst!“ mit Zwei-Sterne-Koch Tim Raue können MagentaTV-Kund*innen ab dem 4. Juli 2024 bei MagentaTV+ streamen – wie immer ohne Zusatzkosten.

