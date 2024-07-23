MagentaTV in der App-Version ab sofort auf LG Smart TVs verfügbar

Besitzer neuerer LG Smart TVs haben ab sofort die Möglichkeit, MagentaTV auch in der App-basierten Variante auf ihren Fernsehern zu nutzen. Für alle LG-Geräte ab Baujahr 2020 (WebOS 5.0) ist MagentaTV jetzt im App-Store verfügbar und kann somit auch ohne zusätzliche Hardware als App genutzt werden. Die Steuerung der App erfolgt über die LG-TV-Fernbedienung.

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom: „Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kunden jetzt auch auf den Endgeräten von LG Zugang zur App-Variante von MagentaTV anbieten können. Immer mehr TV-Nutzer können so ohne zusätzliche Hardware auf unser Angebot zugreifen. Unser Ziel ist es, mit MagentaTV in den hauseigenen App-Stores aller relevanten Endgeräte-Produzenten präsent zu sein und unsere Zielgruppen so auf möglichst vielfältige Weise zu erreichen.“

Steve Shin, Senior Vice President für LG Electronics Western Europe: „MagentaTV hat sich mit seinem umfangreichen Angebot in der TV- und Streaming-Landschaft fest etabliert. Da wir unseren Kunden stets das beste Nutzererlebnis bieten wollen, ist es für uns selbstverständlich, auch MagentaTV auf unseren Smart TVs zu integrieren. Wir sind sehr froh, dass die Einbindung nun erfolgt ist und LG-Nutzer ab sofort von dem erweiterten Angebot profitieren können.“

Über MagentaTV:

MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Dabei stehen bis zu 180 TV-Sender und mehr als 150 HD-Kanäle zur Auswahl. Zudem bieten Funktionen wie Timeshift, Restart und sieben Tage Replay einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zuhause und unterwegs über Endgeräte der Telekom sowie über Smart TVs, Streamingsticks, Smartphones und Tablets genutzt werden. Weitere Informationen unter www.magentatv.de .