Menschenrechtstraining ausgezeichnet

Die Telekom verpflichtet sich dazu, die Menschenrechte und die Umweltbelange an jedem Ort, an dem sie tätig ist, einschließlich in den Lieferketten und bei Geschäftspartnern, zu achten und zu fördern. „Verantwortung leben“ ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie der Telekom und stellt damit auch einen Anspruch an alle Mitarbeitenden des Konzerns dar. Es liegt also an uns allen, diese universellen Rechte weltweit in der täglichen Arbeit zu berücksichtigen. Wie das konkret bei der Telekom aussehen kann, wird in unserem überarbeiteten Menschenrechtstraining behandelt.

Menschenrechtstraining für Mitarbeitende

Innerhalb von ungefähr 25 Minuten erhalten die Mitarbeitenden praxisrelevante Einblicke in das Thema Menschenrechte. Das Training behandelt Themen wie Arbeitsbedingungen, Gesundheitsschutz, Koalitionsfreiheit und Diskriminierung. Es vermittelt nicht nur grundlegendes Wissen, sondern ermöglicht es den Mitarbeitenden auch, in praktischen Entscheidungsszenarien ihr neues Wissen direkt im Kontext der Telekom anzuwenden. Ziel ist es, die Mitarbeitenden zu befähigen, andere Menschen und sich selbst im eigenen Arbeitsumfeld aktiv zu schützen. Das Training ist in 12 Sprachen auf der internationalen Online-Trainingsplattform der Telekom verfügbar und wurde nun mit dem GreenUp Award ausgezeichnet.

Die Inhalte des Trainings wurden von Telekom-Mitarbeitenden weltweit mitgestaltet. Die technische und gestalterische Umsetzung wurde von dem Beratungsunternehmen CP Consultingpartner AG begleitet.

Auszeichnung für herausragende Bildungsmedien mit Nachhaltigkeitsbezug

Der GreenUp Award, verliehen im Rahmen des Erasmus+ Projektes “Förderung von Nachhaltigkeit in der Erwachsenenbildung durch Qualitätssicherung in Bildungsmedien”, zeichnet herausragende Bildungsmedien mit Nachhaltigkeitsbezug aus. Diese Medien, die in physischer oder digitaler Form, in Präsenzveranstaltungen, in digitaler Bildung oder in Kombination als Blended-Learning eingesetzt werden, richten sich an erwachsene Lernende. Der Award wurde 2024 erstmals vergeben.

Das Projekt wird in einer Partnerschaft aus sieben EU-Ländern durchgeführt, die seit über 20 Jahren in der Jury des Comenius-EduMedia-Awards zusammenarbeitet. Die Fachjury aus Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft bewertet die digitalen Bildungsmedien und zeichnet die besten aus.

““Meine, deine, unsere Verantwortung“ – das ist die Überschrift unseres Menschenrechtstrainings und unser Programm. Jeder Mitarbeitende trägt dazu bei, dass wir unser Menschenrechtsbekenntnis täglich umsetzen.

Unser Ziel ist es, den großen Begriff „Menschenrechte“ für die tägliche Praxis in unserem globalen Konzern greifbar zu machen. Wir sind stolz darauf, dass die Inhalte des Trainings von unseren Mitarbeitenden weltweit mitgestaltet wurden und unsere Unternehmensrealität widerspiegeln. Die Auszeichnung mit dem GreenUp Award ist eine Anerkennung unseres kontinuierlichen Engagements für Menschenrechte und zugleich Ansporn für unseren weiteren Weg“, sagt Mandy Linß, Cluster Lead Human Rights bei der Telekom.

Bekenntnis der Telekom zu Menschenrechten und Umweltbelangen

Um das Bekenntnis zur Achtung und Förderung von Menschenrechten und Umweltbelangen in die Praxis umzusetzen, hat die Telekom seit 2016 ein umfassendes Programm zur Sorgfaltspflicht etabliert. Dieses Programm beinhaltet regelmäßige Analysen der potenziellen Risiken und Auswirkungen unserer Geschäftsaktivitäten in Bezug auf Menschenrechte und Umweltbelange. Die Ergebnisse dieser Analysen nutzt die Telekom, um negative Auswirkungen zu vermeiden, zu minimieren oder zu beenden und gezielt Verbesserungen vorzunehmen.

Der „ Menschenrechtskodex “ der Telekom konkretisiert das Bekenntnis zur Achtung und Förderung der Menschenrechte und Umweltbelange an allen Standorten – einschließlich der Zulieferer und Geschäftspartner.