Mit Glasfaser digital optimistisch in die Zukunft

Die Digitalisierung hat unsere Arbeits- und Lebensweise radikal verändert. Und sie wirkt weiter auf uns als Gesellschaft und Wirtschaft. Moderne Technologien wie Robotik, Hyperautomatisierung, das Internet der Dinge (IoT) und Künstliche Intelligenz (KI) bieten immense Chancen. Doch um diese voll auszuschöpfen, benötigen wir eine leistungsfähige Dateninfrastruktur. Hier kommt Glasfaser ins Spiel.

Glasfaser ist unverzichtbar

Die Digitalisierung erfordert eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung, die nur Glasfaser bieten kann. Mit Übertragungsgeschwindigkeiten im Gigabit-Bereich und damit wortwörtlich in Sekundenschnelle ermöglicht Glasfaser eine effiziente und echtzeitfähige Kommunikation. Diese Geschwindigkeit ist für industrielle Anwendungen und moderne Geschäftsprozesse unerlässlich. Glasfaser bietet ebenfalls die Grundlage für die volle Leistungsfähigkeit von 5G und verbindet die 5G-Basisstationen. Länder, die bereits umfassend in diese Technologie investiert haben, sind im internationalen Wettbewerb wirtschaftlich besser aufgestellt.

Die Telekom baut diese Netze aus: Wir haben bereits ein Glasfaser-Netz in der Länge von über 750.000 km in Deutschland. Das entspricht fast der Strecke bis zum Mond und wieder zurück. Und wir hören nicht auf, sondern investieren jedes Jahr mehr als fünf Milliarden Euro in die digitale Infrastruktur in Deutschland. Bis 2030 will die Telekom mindestens 25 Millionen Haushalte und Unternehmen mit der neuen Technologie versorgen.

Jetzt Glasfaser nutzen

Die Bundesregierung unterstützt den digitalen Wandel aktiv durch Förderprogramme und gezielte Maßnahmen. Der Digital-Gipfel und die Start-up-Strategie bieten Unternehmen finanzielle Anreize und Beratungsleistungen, um die digitale Transformation erfolgreich zu gestalten. Unternehmen, die jetzt in Glasfaser-Technologie investieren, sichern sich langfristige Wettbewerbsvorteile und können schneller auf Marktveränderungen reagieren. Mit unserem Programm „Schubkraft“ geben wir Unternehmen Orientierung, wie ihre Digitalisierungsvorhaben staatlich gefördert werden können.

Eins ist klar: Glasfaser wird zur Lebensader für Unternehmen und Wirtschaft. Deswegen gehen wir einen Schritt weiter und bieten unseren Geschäftskunden mit „Glasfaser 150“ bis „Glasfaser 2.000“ erstmals eigenständige Glasfaser-Tarife an. Mit einem Tarif ist es noch nicht getan. Dazu kommt ein Ausfallschutz, sozusagen ein NonStop-Netz. Kommt es doch mal zu Unterbrechungen von Festnetz und damit auch Internet, kann das zu erheblichen betrieblichen Störungen führen. Mit unseren neuen Tarifen springt bei Problemen mit dem Festnetz-Anschluss automatisch ein 5G-Mobilfunk-Modul ein. Gleichzeitig stößt das System im Hintergrund automatisiert die Entstörung an. Damit laufen alle Anwendungen ohne Einschränkung weiter.

Zukunftssicher und nachhaltig mit Glasfaser

Bei der Telekom sind wir überzeugt: Investitionen in die Glasfaser-Infrastruktur sind nicht nur ein Schritt in Richtung sichere Zukunft und künftig essentiell für den Unternehmenserfolg, sondern auch ein Beitrag zur Nachhaltigkeit. Denn sie ist energieeffizienter und hat eine längere Lebensdauer als herkömmliche Kupferkabel.

Gleichzeitig stärkt Glasfaser die digitale Souveränität durch eine stabile und sichere Infrastruktur. Dies ist besonders wichtig in einer Zeit, in der Cyberangriffe und Datenschutzverletzungen stets weiter zunehmen.

Der Glasfaser-Ausbau ist keine Option mehr, sondern eine Notwendigkeit für die moderne Wirtschaft. Unternehmen, die jetzt in ihre Infrastruktur investieren, positionieren sich nicht nur für den aktuellen Wettbewerb, sondern auch für die Zukunft. Angesichts der umfassenden Unterstützung durch die Bundesregierung und die klaren Vorteile, die eine moderne Dateninfrastruktur bietet, gibt es keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, um auf Glasfaser umzusteigen. Wir als T Business setzen auf Glas. Für die digitale Zukunft der Wirtschaft. Für ein digitales Deutschland!