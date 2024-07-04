Telekom auf dem Sieger-Treppchen bei der „connect professional“-Leserwahl im B2B Markt 2024

Im Zeitraum von April bis Mai 2024 hat die Leserschaft der connect professional über die besten ITK-Produkte und -Lösungen im Bereich der Business-Kommunikation abgestimmt. Die Abstimmung weist auf herausragende Produkte und Dienstleistungen und auf wegweisende Innovationen im B2B-Markt.

Telekom steht in vier Kategorien auf dem Siegertreppchen

1. Platz für die Telekom: Carrier Deutschland - Business Internet & Festnetz

1. Platz für die Telekom: Carrier Deutschland - Business Mobilfunk

2. Platz für Magenta Österreich: Carrier Österreich – Business Internet & Festnetz

2. Platz für Magenta Österreich: Carrier Österreich – Business Mobilfunk

Alle Informationen zu den Gewinnern finden Sie hier auf der connect professional Webseite.

Bei der diesjährigen Wahl wurden knapp 32.000 Stimmen in 23 Kategorien in Deutschland, Österreich und Schweiz abgegeben. Die Abstimmung berücksichtigte dabei verschiedene Marktsegmente im B2B-Markt - von kleinen Unternehmen bis zu Großunternehmen.

