Deutsche Telekom ist im DAX-40 Vergleich Spitze bei Kreislaufwirtschaft

Was ist ein Circular Transformer?

Indeed Innovation definiert Circular Transformer als Unternehmen, die den Wert von Produkten während ihres gesamten Lebenszyklus bewahren. Sie setzen auf Rücknahmeprogramme zur Aufarbeitung und Reparatur sowie auf innovative Modelle wie Produktsharing und Kooperationen für geschlossene Material- und Energiekreisläufe. Diese Unternehmen tragen dazu bei, das Ziel des Pariser Abkommens zu erreichen, die globale Erwärmung auf maximal 2°C zu begrenzen. Um den Klimaschutzbeitrag der Unternehmen zu vergleichen, zogen die Autoren der Studie die MSCI Implied Temperature Rise-Metrik heran.

Vorreiter unter DAX 40 Unternehmen

In der Untersuchung loben die Autoren, dass die Deutsche Telekom anstrebt, bis 2030 eine vollständige Kreislaufwirtschaft zu erreichen – ein ehrgeiziges Ziel im Vergleich zu anderen DAX 40-Unternehmen. Als Vorteil werten sie, dass Leasing und die Rückgabe von Telefonieausrüstung lang bewährte Geschäftspraktiken im Unternehmen sind. Die Telekom habe auch frühzeitig einen Markt für gebrauchte Geräte und die entsprechende Recycling-Infrastruktur aufgebaut. Auch die transparente Berichterstattung der Telekom zu ihren Fortschritten fand Anerkennung.

Kreislaufwirtschaft bei der Telekom

Das Streben nach Kreislauffähigkeit ist einer der Schwerpunkte der Corporate Responsibility-Strategie bei der Deutschen Telekom. Bis 2030 wollen wir sie für unsere Technologie und unsere Geräte umsetzen. Dafür setzen wir an verschiedenen Stellen an: vom Produktdesign, über nachhaltige, die Kreislaufwirtschaft fördernde Produkte, nachhaltige Produktverpackung bis hin zu einem ganzheitlichen Abfallmanagement und Kreislaufansätzen für unsere Netzwerktechnik.

Vom linearen Modell zur Kreislaufwirtschaft

Die Autoren von Indeed Innovation betonen, Nachhaltigkeit sei ein Muss im modernen Geschäftsleben, und die Kreislaufwirtschaft der Schlüssel dazu. Unternehmen müssten systematisch vorgehen, zirkuläre Strategien nutzen und eine Innovationskultur fördern. Dennoch verfolgen DAX-Unternehmen noch mehrheitlich lineare Geschäftsmodelle. Die Autoren des Berichts empfehlen einen dreistufigen Ansatz, bei dem zuerst eine klare Vision, Strategie und Fahrplan für die Transformation hin zum zirkulären Unternehmen erarbeitet wird, im Anschluss die Kreislauffähigkeit aktiv gestaltet und schließlich der Wandel durch organisatorische Veränderungen im Unternehmen vorangetrieben wird.

Neben strategischen Vorteilen stärkt die Kreislaufwirtschaft auch die Widerstandsfähigkeit, sichert den Betrieb für die Zukunft und verbessert das Markenimage.

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