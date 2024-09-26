Bildung demokratisieren: Christoph Meinel im Interview.

Prof. Meinel, Sie sind einer der beiden Gründer der German University of Digital Sciences (German UDS). Was war die treibende Vision hinter dieser Online-Universität?

Die Vision war klar: Wir möchten Wissen durch Digitalisierung für alle leichter und über alle Grenzen hinweg zugänglich machen und somit zur Demokratisierung der Bildung beitragen. Die German UDS richtet sich an Menschen, die ihre digitalen Kenntnisse und Kompetenzen unabhängig von Ort und Zeit erweitern wollen, und dabei möglichst praxisnah und flexibel lernen möchten. Überhaupt sollte im digitalen Zeitalter Bildung für jeden zugänglich sein. Und das bedeutet, dass wir die Universität zu den Menschen bringen und über traditionelle Universitätsstrukturen hinausdenken müssen. Wo und wann immer jemand lernen und studieren will, soll er oder sie das niedrigschwellig auch zu Hause tun können.

Welche Vorteile bietet eine Online-Universität gegenüber einer traditionellen Universität in Bezug auf digitale Bildung?

Eine Online-Universität bietet vor allem Flexibilität und Zugänglichkeit. Studierende können von überall auf der Welt auf unsere Kurse zugreifen und ihre Lernzeiten flexibel gestalten. Das ermöglicht es Berufstätigen, Eltern oder Menschen in ländlichen Gebieten, sich weiterzubilden, ohne ihre Lebensumstände drastisch ändern zu müssen. Zudem können wir durch das Online-Format viel schneller auf neue Entwicklungen reagieren und innovative, praxisnahe Inhalte anbieten. So können wir überall auf der Welt Bildungsinhalte nach deutschen Standards anbieten und die haben in weiten Teilen der Welt einen sehr guten Ruf.

Wie trägt die German UDS zur Demokratisierung von Wissen über Digitalisierung bei?

Unsere Universität richtet sich an eine breite Bevölkerungsgruppe, unabhängig von ihrer Vorbildung oder finanziellen Möglichkeiten. Wir bieten Micro-Degree-Programme und Weiterbildungsangebote an, die sowohl für Einsteiger als auch für Fachkräfte geeignet sind. So senken wir die Zugangshürden und ermöglichen es, dass auch Menschen ohne IT-Hintergrund grundlegende digitale Kompetenzen erwerben können. Bildung darf kein Privileg sein, sondern muss ein Recht für alle sein.

Ein wichtiges Stichwort in der Diskussion ist auch Medienkompetenz, nicht nur bei Schülern, sondern gerade auch bei zukünftigen Führungskräften. Welche Rolle spielt Medienkompetenz im Lehrplan der German UDS?

Medienkompetenz ist ein zentraler Bestandteil unserer Programme. Unsere Studierenden sollen nicht nur lernen, digitale Werkzeuge zu nutzen, sondern auch kritisch mit Informationen umzugehen. Dazu gehört, die Glaubwürdigkeit von Informationen zu bewerten, sich der eigenen digitalen Fußabdrücke bewusst zu sein und ethisch verantwortungsvoll zu handeln. Wir vermitteln, wie man Medien bewusst und reflektiert nutzt, um informierte Entscheidungen zu treffen und zum Mitgestalter der neuen digital Welt zu werden. Wir bieten zudem Kurse an, die sich mit Digital Wellbeing und gesunder Mediennutzung befassen.

Wie sieht es mit Datensicherheit und Ethik aus?

Datensicherheit und digitale Ethik sind Kernbestandteile unserer Studiengänge, wie z. B. im M.Sc. Cybersecurity oder im M.Sc. Digital Leadership. In einer zunehmend vernetzten Welt ist es unerlässlich, dass Fachkräfte nicht nur technisch versiert sind, sondern auch die ethischen Konsequenzen ihrer Arbeit verstehen. Unsere Studierenden lernen, wie sie Systeme sicher gestalten und gleichzeitig verantwortungsvolle Entscheidungen im Umgang mit Daten und Systemen treffen.

Welche Chancen und Risiken bietet Digitalisierung für die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft?

Digitalisierung bietet enorme Chancen, sei es durch Automatisierung, Big Data oder Künstliche Intelligenz. Aber es ist wichtig, die Grenzen dieser Technologien zu erkennen. Nicht jedes Problem kann durch eine digitale Lösung behoben werden. Wir lehren an der German UDS, wie man digitale Innovationen gezielt einsetzt, um reale Probleme zu lösen, ohne dabei den kritischen Blick zu verlieren und ethische Fragen zu vernachlässigen.

Wenn ich jetzt nicht am Anfang meiner Bildungskarriere stehe, Stichwort lebenslanges Lernen: Was hat die German UDS zu bieten?

Lebenslanges Lernen ist einer der Eckpfeiler unserer Universität. Die Digitalisierung verändert unsere Welt und wie wir leben ganz rasant, und so ist es unerlässlich, dass sich Menschen kontinuierlich weiterbilden, um mit den neuen Entwicklungen Schritt zu halten. Unsere Micro-Degree Programme sind so gestaltet, dass sie für berufstätige Menschen und Fachkräfte leicht zugänglich sind, die ihre Fähigkeiten auf dem neuesten Stand halten wollen. Auch wird der erfolgreiche Abschluss eines solchen Programms mit einem Micro Degree und 5 ECTS belohnt. Micro-Degree Programme können kombiniert werden und sogar zu einem Studienabschluss führen. Und trotz des Online-Formats legen wir großen Wert auf kollaboratives Lernen und den internationalen Austausch. Unsere Plattform ermöglicht es Studierenden aus aller Welt, miteinander zu interagieren, sei es durch virtuelle Gruppenarbeiten, Diskussionsforen oder gemeinsame Projekte. So entsteht eine globale Lerngemeinschaft, die nicht nur Fachwissen austauscht, sondern auch kulturelle und berufliche Perspektiven erweitert.