Glasfaserausbau: Weiter geht’s in Winnenden

„Mit dem Spatenstich für den Norden der Kernstadt, nördlich des Buchenbachs, steht an weiteren rund 880 Adressen die Möglichkeit eines Hausanschlusses bereit. Damit können schon bald zahlreiche weitere Bürgerinnen und Bürger von einer noch schnelleren und stabileren Internetverbindung profitieren“, so Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth. Das aktuelle Ausbaugebiet umfasst den Bereich der Backnanger Straße, zwischen der Seehalde im Süden und dem Königsberger Ring im Norden.

„Wie versprochen, erschließen wir die Stadt Winnenden mit unserem Eigenausbau so gut wie vollständig“, betont Sabine Wittlinger, Partnermanagerin der Telekom. „Seit Ausbaustart im Jahr 2020 können schon über 4.800 Haushalte und Unternehmen in der Stadt einen Glasfaseranschuss nutzen. In vielen Stadtteilen liegt die Glasfaserleitung bereits vor der Haustür oder sogar im Keller. Die Bürger und Unternehmen müssen nur noch aktiv umsteigen.“

Bis Mitte 2025 baut die Telekom über sechs Kilometer Glasfaserkabel im Tiefbau und 14 Verteiler. Sobald ein Straßenzug erschlossen ist, werden die beauftragten Kundenanschlüsse freigeschaltet.

Ein Glasfaseranschluss bietet viele Vorteile: Das neue Netz ermöglicht hohe Bandbreiten bis 1 Gbit/s (Gigabit pro Sekunde). Damit haben Kunden einen superschnellen Anschluss für digitales Lernen und Arbeiten, Streaming und Gaming, alles gleichzeitig. Glasfaser ermöglicht die zuverlässigste und schnellste Verbindung im Vergleich zu anderen Übertragungswegen. Glasfaser steigert den Wert der Immobilie. Außerdem ist Glasfaser gut fürs Klima, weil weniger Energie verbraucht wird als im bestehenden Kupfernetz.

„Wir freuen uns, dass unser Vertragspartner des Gigabitprogramms, die Deutsche Telekom, ihr eigenwirtschaftliches Engagement in Winnenden fortsetzt. Der flächendeckende Ausbau leistet einen wichtigen Beitrag dazu, dass wir unser hohes Ausbautempo beibehalten können und beim regionalen Gigabitprogramm im Zeitplan bleiben“, erklärt Helmuth Haag, Leiter Kommunikation der Gigabit Region Stuttgart GmbH (GRS).

Auch Gerd Holzwarth, designierter Geschäftsführer des Zweckverbands Breitbandausbau Rems-Murr begrüßt den weiteren Ausbau: „Leistungsfähige digitale Infrastruktur ist eine wesentliche Voraussetzung für die Sicherung von Innovation und Wohlstand im Rems-Murr-Kreis. Ein möglichst flächendeckender Glasfaserausbau ist deshalb die Basis für attraktive Wohn- und Gewerbestandorte. Deswegen freue ich mich über den schnellen und großflächigen Glasfaserausbau der Telekom in Winnenden!“

In Winnenden sind bereits das Gewerbegebiet Langes Gewand sowie die Ortsteile Birkmannsweiler, Breuningsweiler, Hanweiler, Hertmannsweiler und Schelmenholz an das Glasfasernetz angebunden.