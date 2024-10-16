MINT Zukunft schaffen: Digitale Kompetenz als Schlüssel zur Zukunft

Das bundesweite Netzwerk MINT Zukunft schaffen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Schülerinnen und Schüler, Studierende und Fachkräfte für Berufe in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) zu begeistern. Ein zentrales Ziel ist es, digitale Kompetenzen zu fördern – von den Grundlagen bis hin zu spezialisierten Fähigkeiten, die in der Wirtschaft dringend benötigt werden.

Warum digitale Kompetenz immer wichtiger wird

Der digitale Wandel schreitet unaufhaltsam voran. Arbeitsprozesse werden automatisiert, neue Berufsbilder entstehen, und selbst alltägliche Aufgaben erfordern digitale Kenntnisse. Studien wie z.B. die Weiterbildungsstudie 2024, durchgeführt von der Bitkom Akademie und HRpepper, zeigen, dass der Bedarf an digitalen Kompetenzen stetig wächst, insbesondere im Bereich künstlicher Intelligenz und digitaler Technologien. 88 % der befragten Berufstätigen halten Weiterbildung für essenziell, um mit den Anforderungen der digitalen Transformation Schritt zu halten. Weitere Studien, etwa vom Stifterverband und McKinsey, prognostizieren bis 2026 einen Bedarf von bis zu 780.000 zusätzlichen Fachkräften mit digitalen Kompetenzen in Deutschland. Diese Zahlen verdeutlichen die Dringlichkeit, digitale Bildung und Qualifikationen schon bei Kindern und Jugendlichen flächendeckend zu fördern. Sie belegen, dass der Bedarf an Fachkräften mit digitalen Kompetenzen in nahezu allen Branchen steigt. Ohne diese Kenntnisse drohen berufliche und gesellschaftliche Nachteile.

Besonders für junge Menschen ist es essenziell, frühzeitig digitale Fähigkeiten zu erlernen, um später aktiv am Arbeitsmarkt teilnehmen zu können. Doch auch für ältere Generationen wird das lebenslange Lernen immer wichtiger, um mit den rasanten Entwicklungen Schritt zu halten.

Wie MINT Zukunft schaffen digitale Kompetenz fördert

MINT Zukunft schaffen setzt auf vielfältige Maßnahmen, um digitale Kompetenzen zu stärken:

Workshops und Mentoring: Schülerinnen und Schüler können in praxisnahen Projekten digitale Technologien entdecken und anwenden.

Partnerschaften mit Unternehmen: Durch die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Wirtschaft wird sichergestellt, dass die vermittelten Kompetenzen den Anforderungen des Arbeitsmarktes entsprechen.

Auszeichnungen und Zertifikate: die beiden Siegel „MINT-freundliche Schule“ und „Digitale Schule“, welche MINT Zukunft schaffen! vergibt, honorieren besondere Leistungen im MINT-Bereich und machen Engagement sichtbar.

Digitale Kompetenz ist keine Option, sondern eine Notwendigkeit – für jeden Einzelnen und für die Gesellschaft als Ganzes. Initiativen wie MINT Zukunft schaffen tragen entscheidend dazu bei, Menschen fit für die digitale Zukunft zu machen und den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Wer heute in digitale Bildung investiert, legt den Grundstein für eine erfolgreiche und innovative Zukunft.

Ab 1.3.2025 ist es für alle Schulen wieder möglich, sich als MINT-freundliche Schule zu bewerben: www.mintzukunftschaffen.de